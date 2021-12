Os Emirados Árabes Unidos estão mudando o fim de semana para sábado e domingo no próximo ano

Em um tweet na terça-feira, a assessoria de imprensa dos Emirados Árabes Unidos disse que os Emirados Árabes passarão o fim de semana para sábado e domingo, a partir do próximo ano.

Essa mudança é significativa, visto que a sexta-feira é há muito um dia sagrado para a adoração do Islã. A maioria dos países do Golfo tem um fim de semana de sexta a sábado.

O país terá uma semana de trabalho de quatro dias e meio, o fim de semana começando na sexta-feira à tarde e indo até o domingo.

De acordo com o tweet do Gabinete de Informação do Governo, o fim de semana prolongado visa “aumentar a produtividade e melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”.

As mudanças começarão a partir de 1º de janeiro de 2022 e se aplicarão a órgãos do governo federal.

E a assessoria de imprensa do governo informou que o horário de trabalho na sexta-feira será das 7h30 da manhã até as 12h. O horário comercial começa de segunda a quinta às 7h30 e termina às 15h30.

“A adoção de um sistema de trabalho flexível permitirá aos Emirados Árabes Unidos responder rapidamente às mudanças emergentes e melhorar o bem-estar no local de trabalho,” O oficial Emirates News Agency (WAM) disse em um relatório.

Ela acrescentou que “do ponto de vista econômico, a nova semana de trabalho harmonizará melhor entre os Emirados Árabes Unidos e os mercados globais, refletindo a posição estratégica do país no mapa econômico global” e foi projetada para facilitar as transações comerciais, financeiras e econômicas com outros países.

O país também espera que esta etapa aumente “não apenas as oportunidades de negócios, mas também acrescente ao estilo de vida flexível, seguro e agradável que os Emirados Árabes Unidos oferecem aos seus cidadãos e residentes”, de acordo com a WAM.