Emirados Árabes Unidos e Dubai mudam a semana de trabalho para se alinhar aos mercados globais

cai fora Da programação atual de domingo a quinta-feira – O primeiro de um país do Golfo – ajudará os Emirados Árabes Unidos a “alcançar a continuidade dos negócios e o alinhamento com as economias globais e bancárias” O governo disse em um comunicado. Mudar Ela entrará em vigor em 1º de janeiro e se aplicará a funcionários públicos e escolas.

Os Emirados Árabes Unidos, de maioria muçulmana, disseram que o trabalho terminaria às 12h no horário local (3h ET) na sexta-feira para permitir que as pessoas assistam às orações. Sexta-feira é o dia mais sagrado da semana para os muçulmanos. A partir de janeiro, as orações começarão às 13h15, horário local, cerca de uma hora depois.

O governo disse que os funcionários do setor público também terão a oportunidade de trabalhar com flexibilidade na sexta-feira, inclusive em casa.

Abdul Rahman Al Awar, Diretor Geral de Recursos Humanos do governo dos Emirados Árabes Unidos, disse que as empresas privadas poderão escolher o fim de semana que acharem melhor para seus negócios, desde que os funcionários tenham pelo menos um dia de folga.