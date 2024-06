Os desenvolvedores da sequência de Cyberpunk 2077 querem explorar questões sociais como a falta de moradia

O desenvolvedor do Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, discutiu recentemente o futuro da série de RPG e onde ela ainda tem espaço para crescer na próxima sequência, Nome de código do Projeto Orion . Uma das esperanças do estúdio para a próxima sequência é fazer um trabalho melhor ao ir além em seus comentários sobre questões sociais.

Durante um episódio recente do podcast do CDProject Red Podcast AnswerRed O diretor associado do jogo, Paul Sasko, enfatizou que, apesar da natureza do jogo que não depende de fornecer aos jogadores respostas diretas às questões sociais prevalecentes, o Cyberpunk 2077 não foi longe o suficiente em seus comentários sociais.

“Acho que não fizemos o suficiente em alguns lugares, por exemplo”, disse Sasko. “Por exemplo, digamos, a crise dos sem-teto. Quando olho para isso, penso: ‘Não fizemos o suficiente’.”[Cyberpunk 2077.’] “Achávamos que era uma distopia, mas havíamos apenas arranhado a superfície.”

Imagens do Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Dan Herrenberg, produtor executivo do Projeto Orion, concordou com Sasco que a representação das questões sociais pelo cyberpunk era falha e expressou otimismo na capacidade do Orion de melhorar o comentário social do jogo de uma forma que 2077 não fez.

“Acho que o que é realmente legal sobre o Cyberpunk – e o futuro distópico que ele reserva – é que há muita relevância para hoje, para corporações gigantes, para pessoas à margem, você sabe, para pessoas que estão apenas sendo exploradas por recursos, à disparidade de riqueza”, disse Herenberg. podemos citar algumas dessas coisas.

“Acho que Cyberpunk é isso para mim, é explorar esses temas, mas de uma forma muito comovente”, continuou Herrenberg. “Eu amo o mundo e acho que é isso que vamos tentar fazer com o Projeto Orion. Continue realmente se concentrando nisso e dizendo: ‘O que é isso?’ [the state of the world ] hoje e como será daqui a alguns anos.”

Em março passado, a CD Projekt Red contratou Herenberg, ex-chefe de produção da Amazon Games e diretor de produtos da Blizzard Entertainment, para atuar como diretor de produção da Amazon Games. Um desenvolvedor veterano trabalhando no Orion em seu estúdio em Boston . Embora os detalhes sobre o Projeto Orion sejam escassos, a única coisa que sabemos com certeza sobre o título seguinte é que a empresa deseja que ele siga os passos do desenvolvimento de The Witcher. Isso significa que o CD Projekt Red pretende que o Orion introduza mais melhorias e recursos de jogabilidade em comparação com seu antecessor, assim que for finalmente lançado. Outra boa ideia para o título é que ele pode incluir… Recurso multijogador cancelado em Cyberpunk 2077 .

em Nossa revisão Sobre Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, demos ao jogo uma nota 9/10, escrevendo: “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty completa uma grande mudança no RPG futurista da CD Projekt Red que começou com o spin-off do anime, Cyberpunk: Edgerunners e o mais recente 2.0 atualizar.”

Isaiah Colbert é redator freelancer da IGN. Você pode segui-lo no Twitter @ShinEyeZehUhh.