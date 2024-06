Elden Ring Player ataca o DLC Final Boss e faz com que pareça fácil

Anel Eldin Os jogadores causaram recentemente um rebuliço com o recente lançamento de A sombra de Erdtree expansão, Com muita gente pensando que é muito difícil. Havia novos inimigos (e ainda há) Limpando o chão Com os jogadores e Inúmeras batalhas contra chefes Estávamos (e ainda estamos) visando jogadores que não têm chance desde o início. Isso faz com que o jogador tenha grandes chances na verdade Consegui derrotar o chefe final do DLC sem curar, esquivar ou bloquear de forma ainda mais divertida.

Spoilers para o chefe final A sombra de Erdtree Ele segue.

a Cartaz no Reddit Um clipe deles foi compartilhado Lute contra Radanque os jogadores podem reconhecer como uma das batalhas necessárias para iniciar o jogo A sombra de Erdtree DLC. Embora Radahn retorne, sua luta no final do DLC é completamente diferente e conta com um moveset completamente novo que o tornou um verdadeiro incômodo para os jogadores. Claro, ele não é páreo para este escolhido Tarnished, que conseguiu tratar Radahn como se ele fosse um verme irritante que precisava ser morto.

Antes de entrar na arena do chefe, o jogador obviamente coleta feitiços que o ajudarão a alcançar o enorme feito de não usar frascos de cura, bloqueios ou esquivas durante a luta. Esses itens são cruciais para o jogo, sem mencionar suas muitas lutas angustiantes contra chefes, portanto, gerenciar sem eles mostra uma compreensão impressionante do restante da mecânica e das habilidades do jogo.

Entre as habilidades utilizadas estão dois feitiços, Blessing e Golden Vow, que curam o jogador ao longo do tempo e aumentam o dano e a defesa, respectivamente. Eles também são usados MaléniaGrande Runa Restauradora e manifesta seu corpo, um item consumível único na vida que pode ser combinado com dois efeitos diferentes. A mistura usada aqui é uma mistura muito familiar com Opaline e Crimson Bubble Tears, que garantem invencibilidade com um golpe e restauram uma grande parte da saúde quando você está perto da morte.

Neste ponto, o jogador entra em combate e simplesmente destrói Radan. Como uma pessoa disse nos comentários do Reddit: “Acho que foi o chefe de Radan contra você, e não o contrário”. Eles não apenas curam passivamente durante toda a curta batalha, mas sempre que sofrem danos, também recuperam uma quantidade significativa de saúde. O jogador quase nunca ultrapassa a marca de 50 por cento de sua barra de saúde durante todo o encontro, graças ao uso dos feitiços mencionados anteriormente, e em alguns pontos da luta eles podem ser vistos trocando feitiços para mitigar ainda mais os danos. Fiquei pasmo ao ver alguém exercendo tal liderança em combate, considerando o fato de que muitas vezes o jogador deve estar em desvantagem, e não o contrário.

Por fim, eles também usam a habilidade Stamina – que aumenta seu equilíbrio e absorve uma certa quantidade de dano – bem como o Perfume Aromático, que reduz o dano, para ficar ali e receber o ataque final de meteoro de Radan, e você pode ver a barra de saúde do jogador pulando por todo lado enquanto suas habilidades funcionam ao longo do tempo Para recuperar seu poder passivamente. Eles conseguiram chegar lá com saúde suficiente para desferir o golpe mortal, e foi assim que o DLC terminou; E o chefe final virou piada.

Se recjawjind_fmfb puder administrar tudo isso fazendo o seu melhor, então O resto dos humanos humildes Talvez eu possa continuar jogando o mínimo, especialmente considerando que o DLC está chegando Recentemente corrigido para ser mais fácil. Então, se você pensar sobre isso Anel Al-Din Ou seus DLCs são muito difíceis, aqui está uma prova positiva disso Pode Reduza os chefes deste jogo a absolutamente nada usando um pouco de coragem, criatividade e alguns pontos de habilidade adicionados à estatística Faith.