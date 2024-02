Os cientistas ficaram intrigados depois de encontrar 4 montanhas gigantes escondidas no fundo do oceano

“O mais alto tem mais de um quilômetro e meio de altura e não sabíamos realmente que estava lá.”

Montanha subaquática

Uma equipe de cientistas a bordo de um navio de exploração na costa da América do Sul fez uma descoberta surpreendente: quatro enormes montanhas subaquáticas até então desconhecidas, com alturas variando de 5.200 a 8.800 pés. Esta descoberta destaca o quão pouco sabemos sobre os oceanos que cobrem grande parte do nosso planeta. de acordo com Últimas estimativasMais de 80% dos oceanos nunca foram mapeados, muito menos explorados.

“Os mais altos têm mais de um quilómetro e meio de altura e não sabíamos realmente que estavam lá”, diz Jyotika Virmani, do Schmidt Ocean Institute, cuja equipa tem estudado “montes submarinos” a bordo do Valcor. Dizer novo Mundo.

Anomalia gravitacional

Usando equipamento de sonar, Virmani e sua equipe investigaram anomalias gravitacionais enquanto navegavam da Costa Rica ao Chile. Estas anomalias são geralmente o resultado de uma massa difícil de distinguir e, neste caso, montanhas inteiras sobressaem do fundo do oceano.

“Eu estava pensando em um, talvez dois, mas encontrar quatro é incrível”, disse Virmani. novo Mundo. “Isso mostra o quanto não sabemos sobre o que está por aí.”

Graças às suas encostas íngremes, os montes submarinos costumam estar repletos de vida. No ano passado, uma equipe internacional de cientistas, incluindo Virmani, Descubra o viveiro de polvos do fundo do mar Perto de uma fonte hidrotermal de baixa temperatura próxima a um monte submarino até então desconhecido na costa da Costa Rica.

Virmani e a sua equipa descobriram 29 montes submarinos até agora, uma pequena fração dos que ainda não descobrimos.

De acordo com a Organização de Exploração Oceânica da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, existem Provavelmente mais de 100.000 Alguns deles têm pelo menos 3.300 pés de altura.

Um estudo diferente no ano passado examinou observações globais de satélite e concluiu a sua existência Quase 20.000 montes submarinos Elas ainda estão por ser encontradas, embora existam mais de 24.600 áreas já mapeadas.

“O facto de não termos mapas do fundo do mar é uma loucura”, disse Kerry Howell, biólogo marinho da Universidade de Plymouth, que não esteve envolvido na investigação. novo Mundo.

Graças à sua incrível biodiversidade, estudar estes gigantes escondidos é mais importante do que nunca. Felizmente, os cientistas usaram técnicas de mapeamento de alta tecnologia para obter uma visão melhor, investigação que pode apoiar grandemente os esforços de conservação em curso.

