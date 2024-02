Os Bears poderiam manter Justin Fields, a escolha geral número 1 no Draft de 2024 da NFL? Quatro negociações hipotéticas

Quando os Bears selecionaram Justin Fields na primeira rodada, três anos atrás, Chicago comemorou em massa. Houve um verdadeiro consenso: a equipe finalmente fez acontecer. Depois de décadas de futilidade no cargo, a franquia encontrou seu homem.

Chicago, que tem a escolha geral número 1 pelo segundo ano consecutivo, parece preparada para pesquisar um novo QB1 em abril. Caleb Williams é o favorito global para ser o primeiro nome lançado quando o Draft de 2024 da NFL abrir em Detroit, mas os colegas quarterbacks Drake Maye e Jayden Daniels também têm fãs. Se os Bears realmente receberem o sinal, eles quase certamente enviarão Fields – Ele ainda é amado Por muitos dentro e fora do Hallas Hall – pelo lance mais alto nas próximas semanas.

A carreira profissional de Fields até agora foi marcada por inconsistências. Certamente alguns dos pontos baixos (turnovers, leituras perdidas, sacks) foram de sua autoria, típicos de um jovem passador que encontra seu equilíbrio na liga. Mas muitos dos vales durante seus três anos em Chicago podem ser atribuídos a circunstâncias atenuantes (treinamento, elenco de apoio, rotatividade de escalação, lesões) – um fato que não passou despercebido aos fiéis do Bears.

Mesmo agora, com a oportunidade de reiniciar o importante relógio QB com eficiência energética, há um medo real na base de fãs sobre sair dos campos. Isto é incompreensível. Sua capacidade natural de mudar o jogo é inegável. Se suas habilidades de jogo de elite puderem ser adequadamente cultivadas e desenvolvidas, o jovem de 24 anos poderá se tornar titular do Pro Bowl. Ver esse potencial realizado em outra roupa… Super Bowl dos Packers– Dor no nível dos torcedores do Bears.

A rara combinação de talento de braço e mobilidade de Fields é o motivo pelo qual ele foi minha escolha de pré-temporada para o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano de 2023 (um chute que, reconhecidamente, parecia… distante mais sábio durante a segunda metade da temporada em comparação com a primeira metade). Considere suas características de liderança e é uma escolha fácil para mim: prefiro ganhar o primeiro lugar do que jogar os dados pelo primeiro lugar geral.

Se o GM Ryan Poles do Bears decidir Ele fez Em vez de aproveitar o progresso de Fields (o que novamente parece improvável do jeito que as coisas estão), o bônus que Chicago traria ao negociar a primeira escolha poderia não apenas preparar a franquia para uma sequência profunda nos playoffs já na próxima temporada, mas também levar ao tipo de infusão de talentos que alimenta aparências consistentes na pós-temporada – algo que esta organização não conhece desde os anos 1980. E se por algum motivo Fields permanecer mais próximo de seu piso do que de seu teto quando seu contrato expirar em dois anos (assumindo que a opção do quinto ano seja exercida), o que deveria ser uma escalação totalmente carregada (por meio de agência gratuita e draft) será fornecer o suporte necessário para o sucesso do novo quarterback.