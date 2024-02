Os amigos de Robin sobreviveram? – Linha de TV

É difícil imaginar Eq. Sem os amigos combatentes do crime de Robin, que se tornaram como uma segunda família para ela.

Mas no início da estreia da 4ª temporada do programa da CBS, que foi ao ar no domingo, todos os três membros da equipe de Robyn – Mel, Harry e Dante – corriam o risco de serem queimados vivos por Michelle Chambers, ex-colega de Robyn na CIA.

No final da temporada passada, Michelle e um grupo de lutadores pela liberdade estavam determinados a se vingar de Robin e Fisk, que uma vez os ajudaram a lutar contra o ditador venezuelano. Mas quando a CIA retirou-se subitamente da missão, Michel e os agentes foram dados como mortos.

No final da hora, o resultado parece sombrio para os amigos de Robin e para Fisk drogado e espancado – até que a equipe de segurança de Bishop aparece. Enquanto Michelle escapa rapidamente, Robin ataca um Freedom Fighter antes de procurar freneticamente por sua tripulação.

Enquanto isso, as exaustas e traumatizadas tia Vee e Delilah chegam em casa depois de acalmar um assalto em uma bodega. Eles percebem que Robin está desaparecido. Enquanto eles ponderam sobre seu paradeiro, Robin localiza o quarto onde seus amigos estão presos e abre a porta para resgatá-los. De volta a casa, Delilah e tia Vee ficam preocupadas quando suas ligações para Robin, Harry e Mel vão para o correio de voz.

Robin e sua equipe localizam Fisk inconsciente, mas antes que possam decidir o próximo passo, são detidos pela CIA. “Eu deveria parar de sair com vocês”, diz Dante.

Após ser interrogado pela CIA, o diretor conta a Rubin que os combatentes pela liberdade e seu líder, Enrique Vargas, estão planejando matar os agentes da CIA e seus entes queridos – incluindo Rubin e sua família. Robin avisa tia Faye e Delilah que elas podem estar em perigo e envia a segurança de Bishop para protegê-las.

Depois, ela encontra sua equipe no bar de Harry e Mel. Ela explica que ainda se preocupa com Michelle e quer impedi-la de completar sua missão. Eles finalmente (!) revelam seu escritório secreto no porão para Dante, que fica imediatamente impressionado. “Ele faz parte desta equipe agora”, diz Robin.

Percebendo que Fisk provavelmente entregou uma lista de agentes da CIA enquanto torturava Vargas, Harry trabalha para encontrar os nomes, enquanto Mel e Dante perseguem um simpatizante dos combatentes da liberdade. Durante o passeio de carro, Mel mostra Dante declarando seu amor por Robin. Mas Dante está pensando profundamente em sua carreira após a suspensão. Eles confrontam o simpatizante e o impedem de escapar graças ao rápido uso de um carrinho de compras por Mel.

Enquanto isso, Robyn faz a sua parte ao localizar Michelle na casa de um ex-colega. Robyn pede a Michelle que aborte sua missão; Por sua vez, Michelle pede a Robin para se juntar aos combatentes pela liberdade. Robin se recusa, mas antes que eles possam conversar mais, eles são forçados a eliminar os atiradores que disparam contra Michelle. Assim que Robyn vira as costas, Michelle desaparece.

Robin confronta o diretor da CIA sobre o ataque e exige que Michel seja trazido de volta com vida. O Diretor da CIA avisa Robin para ficar fora do caminho.

Através do interrogatório do simpatizante por Mel e Dante, bem como da magia do computador de Harry, a tripulação descobre que a CIA foi desonesta sobre as intenções dos Combatentes da Liberdade; Na verdade, com exceção de Michelle, todos eles estão detidos num centro de detenção governamental.

Robin coleta mais evidências de Fisk, que está se recuperando no hospital, e de Harry, que está fazendo algumas investigações digitais. Acabei descobrindo que os combatentes pela liberdade não estavam atrás de uma lista de agentes, mas do nome da pessoa que assinou a ordem da CIA para deixar a Venezuela: o Secretário de Estado, que está tentando neutralizar os combatentes pela liberdade. Robin percebe que Michelle está planejando matar o responsável.

Robin e Mel chegam rapidamente ao Secretário de Estado e confiscam seu carro na esperança de colocá-lo em segurança, mas Michelle aparece e atira no carro. Recusando-se a desistir, Michelle desafia Robin para uma luta de espadas. Depois de sofrer um ferimento no estômago, Robin esfaqueia Michelle. O Diretor da CIA aparece no local com Fisk, que leva Robin ao hospital e Michelle sob custódia.

Mais tarde, Tia Vi, Delilah, Mel e Harry visitam Robin enquanto ela se recupera e Dante manda flores. Robin diz a Mel e Harry que o resto dos combatentes pela liberdade serão enviados de volta para a Venezuela.

Dante resolve algumas pontas soltas na delegacia, onde descobre que foi inocentado de qualquer delito e reintegrado – graças a algumas imagens relevantes da câmera que Harry lhes enviou.

Mas nem tudo está bem para a equipe. O episódio termina com Michelle andando ao lado dos guardas na traseira da caminhonete de Fisk. Ela abre um sorriso diabólico, vemos que ela escapa das algemas e a câmera fica preta enquanto tiros soam.

Agora é sua vez. O que você achou do episódio? Avalie-o com a enquete abaixo. Então vote nos comentários!