Os aliados apoiam a Ucrânia com mais promessas de armas; Mas não há sinal de um acordo de tanques americano e alemão

Kyiv/BERLIM (Reuters) – Aliados ocidentais prometeram bilhões de dólares em novas armas para a Ucrânia nesta quinta-feira, mas a questão se eles enviariam tanques de fabricação alemã permaneceu sem resposta, e Berlim ainda não anunciou se retirará seu veto.

Temendo que o inverno dê às forças russas tempo para se reagrupar e lançar uma grande ofensiva, a Ucrânia está pressionando por tanques de batalha Leopard, que são mantidos por um grupo de países da OTAN, mas transferi-los para a Ucrânia exigiria a aprovação alemã.

Uma fonte do governo alemão disse que Berlim retiraria suas objeções se Washington enviasse seus próprios tanques Abrams.

O chanceler alemão Olaf Scholz, um social-democrata, relutou em enviar armas que pudessem ser vistas como uma provocação a Moscou. Muitos dos aliados ocidentais de Berlim dizem que a preocupação é equivocada, já que a Rússia já está comprometida com a guerra.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o novo ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, se reuniram em Berlim, mas não houve notícias de nenhum progresso antes de dezenas de aliados se reunirem na sexta-feira em Ramstein, a principal base aérea europeia de Washington.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse na quinta-feira sobre a possibilidade de aprovação alemã: “Estou um tanto cético, um tanto pessimista porque os alemães estão se defendendo disso como o diabo se protege da água benta”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a Alemanha por sua posição.

“Sou forte na Europa, vou ajudar se alguém de fora da Europa me ajudar também.” “Parece-me que esta não é uma estratégia totalmente correta”, disse ele.

A reunião de Rammstein foi descrita como uma oportunidade para o Ocidente dar à Ucrânia o que ela precisa para derrotar a Rússia em 2023, e um grupo de 11 países da OTAN já anunciou veículos blindados e defesas aéreas.

Mas Kyiv diz que precisa de tanques pesados ​​para repelir os ataques russos e retomar as terras ocupadas.

“Não temos tempo, o mundo não tem tempo”, escreveu Andriy Yermak, chefe da administração presidencial da Ucrânia, no Telegram na quinta-feira.

“Estamos pagando o preço pela lentidão com a vida de nosso povo ucraniano. Não deveria ser assim.”

A ministra da Defesa holandesa, Kajsa Olungren, disse estar confiante de que uma solução poderia ser encontrada para fornecer tanques de guerra modernos à Ucrânia, mas a Holanda, que aluga tanques Leopard 2 da Alemanha, precisaria de uma luz verde de Berlim antes de decidir se contribuiria.

Uma fonte do governo alemão disse que Berlim ainda não recebeu um pedido de nenhum país para permitir a reexportação dos tanques. Os tanques Leopard II – a espinha dorsal dos exércitos em toda a Europa e que a Alemanha construiu aos milhares durante a Guerra Fria – são a única opção adequada disponível em número suficiente de acordo com alguns aliados ocidentais.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, recebe seu colega dos EUA, o secretário de Defesa Lloyd Austin, para conversas, no Ministério da Defesa em Berlim, Alemanha, 19 de janeiro de 2023.

Autoridades dos EUA dizem que ainda não têm planos de enviar o Abrams, que é visto como consumindo muito combustível para o sistema de logística em Kyiv para fornecê-lo no front.

guerra de aniquilação

Tanto Pistorius quanto Austin falaram sobre a importância de apoiar a Ucrânia antes da reunião, mas nenhum deles abordou a questão dos tanques diretamente.

“Estes não são tempos normais”, disse Pistorius em uma cerimônia após ser empossado como ministro. “Temos uma guerra em curso na Europa. A Rússia está travando uma guerra brutal de aniquilação de um país soberano, a Ucrânia.”

Austin descreveu a Alemanha como um dos aliados mais próximos de Washington e agradeceu por seu apoio à Ucrânia até agora.

A Polônia e a Finlândia já disseram que enviarão os Panthers se a Alemanha retirar seu veto. Em um sinal de crescente frustração, a Polônia indicou que poderia fazê-lo mesmo que a Alemanha tentasse impedi-lo.

A Rússia respondeu à perspectiva de enviar mais armas para Kyiv com ameaças de escalada. Dmitry Medvedev, um aliado do presidente Vladimir Putin que ocupou o cargo de presidente de 2008 a 2012, quando Putin deixou de servir como primeiro-ministro, tem sido uma das ameaças mais claras de Moscou de usar armas nucleares se perder na Ucrânia.

Medvedev disse: “A derrota de uma potência nuclear em uma guerra convencional pode levar a uma guerra nuclear.” “As potências nucleares nunca perderam grandes conflitos dos quais seu destino dependia.”

Havia sinais de atrito dentro da coalizão governista na Alemanha. O vice de Schulz, Robert Habeck, de seus parceiros na coalizão Verde, disse na semana passada que a Alemanha não impediria que outros países enviassem Panteras para a Ucrânia.

Anexar os Panteras aos tanques Abrams dos EUA poderia transferir a responsabilidade para Washington. Colin Kahl, um conselheiro sênior de política do Pentágono, disse na quarta-feira que é improvável que os tanques Abrams sejam incluídos no enorme pacote de ajuda militar de US $ 2 bilhões de Washington, que será superado pelos veículos blindados Stryker e Bradley.

“O tanque Abrams é um equipamento muito complexo. É caro. É difícil de treinar. Ele tem um turbojato.”

A Ucrânia e a Rússia dependiam principalmente dos tanques T-72 da era soviética, que foram destruídos às centenas durante 11 meses de combates. Kyiv diz que os tanques ocidentais mais bem armados e protegidos darão às suas forças poder de fogo móvel para expulsar as forças russas em batalhas decisivas.

Após ganhos ucranianos significativos no segundo semestre de 2022, as linhas de frente ficaram praticamente congeladas nos últimos dois meses, com nenhum dos lados obtendo ganhos significativos, apesar das pesadas perdas na intensa guerra de trincheiras.

Yevgeny Prigozhin, comandante da força mercenária especial russa Wagner, que assumiu um papel de liderança nos combates perto da cidade oriental de Bakhmut, afirmou na quinta-feira que suas forças capturaram a vila de Klishchevka, nos arredores de Bakhmut. Kyiv já havia negado a queda do acordo.

A Reuters não pôde confirmar a situação lá.

(Reportagem dos escritórios da Reuters)

