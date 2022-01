Olimpíadas de Inverno: Antes dos Jogos, atletas estão fazendo de tudo para evitar pegar Covid-19

A perspectiva de testar positivo para Covid-19 – e, portanto, perder a chance de competir – paira sobre todos os atletas antes de Pequim 2022, que começa em 4 de fevereiro.

Em meio a uma infinidade de contramedidas Covid-19, os atletas devem registrar dois testes negativos antes de partir para os Jogos e depois são submetidos a testes diários na chegada.

“É super estressante, eu não sabia que realmente lutava contra a ansiedade para ser totalmente honesto até os últimos dois meses”.

Ficar livre do Covid constitui uma parte importante da preparação de um atleta para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Soar vem treinando e se isolando em Utah no mês passado, o que envolve morar em uma casa separada de seus companheiros de equipe, pedir mantimentos para entrega e usar um máscara KN95 sob o pescoço mais quente enquanto esquiava.

“Este é definitivamente o mais drástico que adotamos com os protocolos Covid e é isso que temos que fazer”, disse ela.

“É uma loucura e é selvagem e é algo que eu não achava que faria nas Olimpíadas, mas é o que é e estamos lidando com isso da melhor maneira possível”.

Ela acrescentou: “Eu trato todos como se tivessem Covid. Isso cria muita ansiedade na minha vida, mas espero que isso me leve à China”.

‘PCR persistentemente positivo’

Nos Jogos Olímpicos de Verão do ano passado em Tóquio, 41 atletas Covid-19, muitos dos quais testaram positivo para os quais tiveram que desistir de competir.

Na quarta-feira, 42 pessoas dentro da bolha de circuito fechado de Pequim para as Olimpíadas deram positivo para Covid-19 desde 4 de janeiro, com mais de 42.000 testes realizados dentro da bolha.

Os organizadores esperam que o sistema de circuito fechado restrinja a propagação do Covid-19 durante os Jogos. Ele abrangerá locais, hotéis oficiais e o próprio serviço de transporte do evento, efetivamente isolando os envolvidos nos Jogos do resto da população chinesa.

As medidas rígidas são um reflexo da política de zero Covid da China, embora o surgimento de casos mais positivos ligados aos Jogos pareça inevitável.

“[China] pode realmente ter feito o melhor trabalho de qualquer país do mundo no controle da propagação do Covid”, disse o Dr. William Schaffner, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Vanderbilt, à CNN.

Ele continuou: “Eles criaram essa série notável de restrições e controles muito rígidos que terão consequências. Há muito pouco espaço para interpretação.

“Imagino que esse vírus extraordinariamente contagioso possa passar por alguns desses controles, e pode haver alguns casos de transmissão”.

Indivíduos totalmente vacinados poderão entrar no circuito fechado sem quarentena, enquanto aqueles que não estiverem vacinados precisarão ficar em quarentena por 21 dias após a chegada.

Os participantes dos Jogos que testarem positivo não poderão competir ou continuar seu papel nos Jogos, em vez de serem enviados para um hospital para tratamento se forem sintomáticos ou para uma instalação de isolamento se forem assintomáticos.

Gravar dois testes de PCR negativos com 24 horas de intervalo permitirá que um indivíduo termine seu isolamento, mas não há garantia de quanto tempo isso pode levar.

“Não há dúvida de que algumas pessoas se recuperando de Covid podem ter um teste de PCR persistentemente positivo que pode durar semanas e até mais de alguns meses”, disse o Dr. Schaffner.

“Isso não significa que você tenha um vírus vivo. Esse teste é tão sensível, ele está simplesmente pegando resquícios do vírus. Você não é contagioso para mais ninguém.”

Como chegar a Pequim – sem Covid

Laura Deas, uma corredora esquelética da Grã-Bretanha, chegará à China tendo experimentado o sistema de circuito fechado enquanto participava de um evento de teste em Yanqing – um distrito montanhoso a 75 quilômetros a noroeste de Pequim – no ano passado.

“Tudo o que fizemos – treinando, comendo e dormindo – estava dentro dessa bolha, mas parecia incrivelmente organizado”, disse ela à CNN enquanto se isolava em casa no Reino Unido antes dos Jogos.

Ela acrescentou: “É certamente um desafio e significa apenas que não posso realmente viver uma vida normal no momento … apenas me esforçando muito para fazer todas as coisas certas agora para que eu possa chegar a Pequim com segurança e sem Covid.”

Cerca de 3.000 atletas competirão em 15 disciplinas em 109 eventos em Pequim 2022; Com os Jogos se aproximando rapidamente, todos estarão rezando para que um teste positivo não atrapalhe suas chances.

“Eu sei muito bem que se eu tiver a oportunidade de estar lá, eu sou capaz de ganhar uma medalha”, disse Soar, “mas se eu não chegar lá, então eu não posso conseguir uma medalha.

“Então, definitivamente, o maior obstáculo para mim é apenas ter certeza de que chegamos na colina, colocamos nossos babadores, entramos em nosso portão de largada e eu posso sair.”