O YouTube TV avisa que pode perder todos os canais de propriedade da Disney em meio a uma disputa contratual

O YouTube TV avisou ontem que pode perder todos os canais de propriedade da Disney depois de sexta-feira devido a uma disputa contratual e disse que reduziria temporariamente seu preço em US $ 15 por mês se isso acontecer.

“Estamos agora em negociações com a Disney para continuar a distribuir seu conteúdo no YouTube TV para que você possa continuar assistindo de tudo, desde suas bandas favoritas na ESPN até The Bachelor e Good Morning America. Nosso acordo termina sexta-feira, 17 de dezembro, e não temos estado capaz de chegar a um acordo. “Até agora, gostaríamos de enviar alertas antecipados para que você pudesse entender suas escolhas”, escreveu o YouTube, do Google, Postagem no blog.

“[I]Se não conseguirmos chegar a um acordo até sexta-feira, os canais de propriedade da Disney não estarão mais disponíveis no YouTube TV e vamos reduzir nosso preço mensal em US $ 15, de US $ 64,99 para US $ 49,99 (enquanto este conteúdo permanecer fora de nossa plataforma) “, disse uma postagem de blog. O YouTube observa que os usuários podem interromper ou cancelar suas assinaturas do YouTube TV a qualquer momento e assinar o pacote Disney por US $ 13,99 por mês.

A declaração do YouTube de que deseja termos “justos” indica que está buscando uma cláusula de País Mais Favorecido (MFN) da Disney. “Pedimos à Disney, assim como a todos os nossos parceiros, que trate o YouTube TV como qualquer outro provedor de TV – oferecendo os mesmos preços de serviços de tamanho semelhante, em todos os canais da Disney, enquanto os disponibilizarmos. Se a Disney oferecer nos termos justos, renovaremos o nosso acordo. Com eles “.

Quando contatada por Ars, a Disney disse que o contrato está definido para expirar na sexta-feira às 23h59 (horário do leste dos EUA) e cobre “estações de TV pertencentes à ABC, ESPN Networks, Disney Channels, Freeform, FX Networks e National Geographic Channels.” as empresas podem evitar apagões:

A Disney Media and Entertainment Distribution tem um histórico comprovado de negociação bem-sucedida de tais contratos com fornecedores de todos os tipos e tamanhos em todo o país e está empenhada em trabalhar com o Google para chegar a um acordo justo e baseado no mercado. Estamos otimistas de que podemos fechar um acordo e continuar a fornecer aos nossos clientes do YouTube TV eventos esportivos ao vivo e cobertura de notícias, bem como entretenimento infantil e familiar e entretenimento em geral.

O YouTube resolveu disputas com a NBC e Roku

O pedido do YouTube de uma cláusula MFN também foi um dos pontos críticos em sua recente disputa com a NBCUniversal, de propriedade da Comcast. Nesse caso, as empresas tiveram que concordar com uma curta prorrogação para evitar apagões quando o contrato original expirasse. Depois de um dia, hmm Anuncie um acordo de vários anos Para manter a NBC no YouTube TV.

As negociações do YouTube / NBC foram polêmicas em parte por causa do NBCUniversal O YouTube TV pediu para montar o Peacock, o serviço de streaming da NBC que aparentemente não conseguiu muitos assinantes pagantes. Um porta-voz da Disney disse a Ars que a Disney não pediu ao YouTube TV para compilar o Disney +.

A recente disputa entre Roku e Google levou ao surgimento do aplicativo YouTube TV Retirado da Roku Channel Store. Google e Roku chegar a um acordo Para acabar com essa situação difícil na semana passada, um dia antes de o aplicativo YouTube normal ser removido da Roku Store.