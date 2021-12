4 gráficos que mostram como é a indústria de viagens dois anos após a Covid

Após um ano de pesadas perdas, a indústria de viagens finalmente mostra alguns sinais de recuperação – mesmo com o surgimento de Alternativa Omicron ao vírus covid-19 Isso levou alguns países a estreitarem suas fronteiras novamente. aumento das taxas de vacinação, demanda reprimida e economia acumulada Isso ajudou a estimular a demanda por turismo global em 2021, à medida que os bloqueios nacionais diminuíram e os países removeram as restrições de fronteira. Aqui estão quatro gráficos que mostram como é a indústria de viagens dois anos após o início da pandemia de Covid.

A recuperação das viagens permaneceu desigual entre as regiões, de acordo com uma análise da empresa de notícias e pesquisa Skift. usando um índice Mais de 50 indicadores diferentes, a análise mediu a recuperação em diferentes regiões – em comparação com onde a indústria estava em 2019 antes da pandemia. Esses indicadores incluem pesquisas de voos, bem como taxas de ocupação de hotéis, receita por noite e cancelamentos.

“O que descobrimos é que existe uma relação muito forte entre o número de novos casos da Covid e a recuperação de viagens”, disse Water Geerts, analista de pesquisa sênior da Skift. “Quando os casos aumentam, as fronteiras tendem a fechar, os bloqueios locais entram em vigor e as viagens são reduzidas drasticamente e quase imediatamente”, disse ele. O analista disse que países da América do Norte como os Estados Unidos e o México têm permanecido “mais abertos” e isso tem ajudado suas indústrias de turismo. Em contraste, estratégias “zero-Covid” em toda a Ásia têm dificultado as viagens até recentemente, disse Gertz, referindo-se à abordagem em que os países impõem fechamentos em massa, testes extensivos e restrições severas, mesmo que apenas alguns casos sejam detectados.

Nas últimas semanas, muitos países, incluindo Estados Unidos e Canadá Reino Unido e Cingapura Ele passou a restringir as viagens da África do Sul depois que a Organização Mundial da Saúde chamada Omicron – a cepa Covid-19 descoberta pela primeira vez na África do Sul – um tipo diferente de preocupação.

A International Air Transport Association (IATA) disse que a receita global de passageiros (RPK) deve aumentar este ano, mas apenas para cerca de 40% dos níveis anteriores à Covid. RPK é uma métrica do setor de aviação civil que mostra o número de quilômetros percorridos por passageiros pagantes. Fitch Ratings rebaixados Sua perspectiva global para RPK para 2021 e 2022, citando uma recuperação mais lenta do que o esperado no tráfego internacional e viagens de negócios restritas. A agência alertou que as condições operacionais para as companhias aéreas permaneceriam voláteis com o advento da Omicron. “Embora seja muito cedo para avaliar os impactos do Omicron, ondas adicionais de infecção e respostas políticas podem levar a restrições de viagem e paradas temporárias ou quedas no tráfego”, disse a Fitch em um relatório de novembro. Mas a Associação Internacional de Transporte Aéreo disse que a América do Norte pode se tornar a única região onde as companhias aéreas terão lucro no próximo ano.

A região do Oriente Médio se recuperou notavelmente, com as reservas de hotéis em janeiro-outubro de 2021 registrando apenas 13% a menos que no mesmo período de 2019, de acordo com os dados. Mike Tansey, diretor administrativo de crescimento e mercados de viagens da consultoria Accenture, disse que as altas taxas de vacinação que coincidiram com o pico das temporadas de viagens na Europa foram um fator chave para a recuperação no Oriente Médio. A Europa é a principal fonte de visitantes do Oriente Médio. “Os países do Oriente Médio estão perto do topo da liga em termos de taxas de vacinação, o que resultou na região se beneficiando mais rapidamente com o renascimento das viagens”, disse ele à CNBC.

Embora a pandemia esteja longe de terminar, alguns na indústria de viagens estão otimistas quanto à recuperação do turismo. Chu Bin Ang, diretor-gerente para a Ásia do portal de viagens online Expedia, disse que os governos tomaram “medidas muito encorajadoras” para reviver as viagens. Ele citou exemplos da Tailândia e da Malásia, onde medidas foram tomadas para permitir mais viagens. “Para 2022, as perspectivas são muito mais positivas”, disse Chu à CNBC. “Conexão Capital” em outubro.