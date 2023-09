O Xperia 5 V da Sony vem com um sensor principal de 52 megapixels

Sony revelou Smartphone Xperia 5V Com alguns ótimos recursos e uma câmera mais baixa, além de um preço um pouco mais baixo. A empresa também promete uma “experiência excepcional de música e vídeo” graças a uma tela HDR, alto-falantes atualizados e muito mais – tudo a um preço um pouco mais baixo do que o modelo anterior do Xperia 5 IV.

Os smartphones da Sony têm tudo a ver com câmeras, e há boas notícias a esse respeito, apesar do que parece ser uma linha de câmeras pior. O Xperia 5 V (sim, é um ‘cinco’) tem o mesmo sensor Exmor T traseiro iluminado de 52 megapixels (BSI) tipo 1/1,35 polegada do Xperia 1 V, o que significa que é muito rápido e muito bom com pouca luz . Além disso, a Sony melhorou seu “modo bokeh” alimentado por IA para imagens que estão “mais próximas dos padrões de câmeras com lentes intercambiáveis”, disse a empresa.

Sam Benard para Sony

Como mostra a imagem acima, agora existem apenas duas câmeras traseiras – uma Exmor T de 48 MP e uma câmera ultra grande angular de 12 MP e 16 mm – em vez de três como no Xperia 5 IV. No entanto, o sensor primário tem uma resolução muito maior do que a câmera telefoto anterior de 12 MP e pode alternar dinamicamente entre distâncias focais de 24 mm e 48 mm (cerca de 48 mm e 96 mm 35 mm), para que você ainda possa obter zoom óptico equivalente a 2X (sem perda). tire fotos mais nítidas.

Como antes, você pode gravar vídeo 4K a até 120fps em HDR e vem com estabilização ótica de imagem, junto com estabilização giroscópica eletrônica de 5 eixos para máxima suavidade. Outros recursos incluem gravação HDR, rastreamento ocular, predefinições de cores “Creative Look” e um novo aplicativo Video Creator que cria automaticamente um vídeo final com base na sua escolha de fotos e músicas. E para criadores de áudio, possui um microfone de gravação de voz dedicado que “capta sua voz mesmo sobre outros sons e sons ambientais ao redor”, diz a Sony.

Sony

Ele também foi projetado como um dispositivo de entretenimento, começando com uma tela OLED HD + de 6,1 polegadas (1080 x 2520) (mesmas especificações do modelo anterior). Para assistir filmes, ele vem com o mecanismo de qualidade de imagem TV Bravia X1 da Sony para dispositivos móveis, além de um sistema de alto-falantes frontais recém-desenvolvido que oferece “graves profundos e potentes” e elimina a necessidade de alto-falantes externos, afirma a Sony. Graças à tecnologia de economia de energia, a bateria de 5.000 mAh pode durar mais de 24 horas com carga e manter 80% da capacidade ou mais após três anos, segundo a empresa. (Esta é uma escavação cuidadosa em iPhone 14 da Applecaso você não tenha notado.)

O Xperia 5 V também deve ser poderoso para jogos, graças ao seu principal processador Snapdragon 8 Gen2, taxa de atualização de tela de 120 Hz e dissipador de calor maior (está disponível com 8 GB ou 12 GB de RAM, além de 128 GB de armazenamento expansível). Enquanto isso, o otimizador de jogo adiciona recursos como equalizador, microfone para bate-papo por voz e função de gravação de tela.

Apesar da ligeira queda de preço na Europa, o Xperia 5 V não é barato. Custa £ 849/€ 999 no Reino Unido/Europa, com disponibilidade no ‘final de setembro’. Não há informações sobre preço ou disponibilidade nos EUA, mas devemos ouvir algo em breve – como lembrete, o Xperia 5 IV custa US$ 1.000 no lançamento.

