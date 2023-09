Google aumenta o preço do Nest Aware e do Aware Plus

Hoje, o Google começou a informar os clientes (nos EUA) sobre o aumento de preços do Nest Aware. Esta assinatura mensal ou anual aprimora suas Nest Cams, campainhas, smart displays e alto-falantes.

Uma assinatura básica do Nest Aware agora custa US$ 8 por mês ou US$ 80 por ano (uma economia de US$ 16). Anteriormente, o preço era de US$ 6 por mês e US$ 60 por ano desde a mudança na estrutura de preços fixos, que foi anunciada no Made by Google 2019 e lançada em maio de 2020. Isso fornece um histórico de eventos em vídeo de 30 dias.

Enquanto isso, o Nest Aware Plus agora custa US$ 15 por mês ou US$ 150 por ano (uma economia de US$ 30), em comparação com US$ 12 por mês e US$ 120 por ano. A grande atualização aqui é de até 10 dias de histórico de vídeo 24 horas por dia, 7 dias por semana e 60 dias de histórico de vídeo de eventos.

As funções comuns incluem alertas de inteligência para rostos familiares, alarme de fumaça, alarme de monóxido de carbono, quebra de vidros, bem como e911.

O Google explica o aumento de preços do Nest Aware desta forma: “Os preços das assinaturas podem mudar para acompanhar as mudanças do mercado, que podem incluir inflação e atualizações de impostos locais”.

Não há alterações “se você receber o serviço Nest Aware por meio de um de nossos parceiros, como ADT”. o Aumentar os preços Válido para novos assinantes a partir de hoje. Para clientes existentes:

“Esta nova taxa entrará em vigor na sua próxima fatura que ocorrer em ou após 6 de novembro de 2023.”

“Para outros países ou territórios: iremos notificá-lo por e-mail pelo menos 30 dias antes do aumento do preço.”

O Google incentiva os assinantes do Nest Aware (1ª geração) a fazer upgrade:

Agora é um bom momento para considerar atualizar seu plano atual de 1ª geração para a versão mais recente do Nest Aware. Ao mudar para a assinatura mais recente do Nest Aware, você agora desfrutará de uma taxa fixa mais simples que cobre todas as câmeras, alto-falantes, campainhas e monitores Nest compatíveis. Você também terá acesso a um número crescente de alertas e recursos novos e inteligentes, como detecção de voz e chamadas de emergência (somente nos EUA).

Mais informações poderiam ser Encontrado aquiVocê pode gerenciar (cancelar) sua assinatura do Nest Aware em Esta página da Google Store.

