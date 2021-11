O Walmart e a Target vão arrecadar fundos neste Natal. As pequenas empresas podem não ter tanta sorte

Mas a oferta do Small Business Saturday deste ano não deve mudar a sorte das lojas independentes nos Estados Unidos, que divergem significativamente de seus concorrentes maiores.

Primeiro, com a disseminação da Covid-19 no ano passado, muitas lojas de conveniência não atendiam aos critérios Negócio “essencial” e teve que fechar. Seu maior concorrente comoOutros conseguiram manter a mente aberta.

Com varejistas menores fechando e gastando em viagens e entretenimento, essas grandes redes prosperaram enquanto os americanos acumulavam mantimentos, utensílios domésticos, suprimentos de escritório e móveis durante os períodos em que ficavam em casa.

Enquanto isso, a pandemia fez com que quase 200.000 pequenas empresas fechassem no primeiro ano da pandemia do que em um ano normal, disse o Federal Reserve. estimado

Conforme as lojas autônomas começaram a reabrir na segunda metade de 2020 e no início de 2021, elas enfrentaram um novo conjunto de desafios: paralisações de fabricação e escassez de materiais, tornando os produtos difíceis de obter e manter em estoque, aumento dos custos de envio e transporte, bem como dificuldades contratação e retenção de trabalhadores.

Todos os varejistas tiveram esses problemas este ano. Mas os especialistas dizem que os desafios atingiram as lojas independentes ainda mais. Proprietários temporários geralmente ocupam o último lugar na lista de prioridades dos fabricantes e transportadoras quando surgem faltas ou atrasos.

A Home Depot, por exemplo, disse na semana passada que alguns fornecedores com suprimentos limitados disseram à rede que priorizam a empresa em detrimento de outras: “Não podemos atender à indústria, então preferimos nos concentrar no melhor parceiro”, chefe da Home Depot disse o diretor de operações Edward Decker., Fornecedores disseram em um telefonema com analistas na semana passada.

As lojas de conveniência normalmente carecem de flexibilidade financeira para administrar altos custos e manter os preços baixos para os clientes, ao contrário de concorrentes maiores, que podem usar sua ampla variedade e recursos para absorver aumentos de custos.

“Os varejistas maiores devem ser mais capazes de lidar com os problemas da cadeia de suprimentos e ter um estoque melhor do que os varejistas menores que não têm o poder”, disse Michael Baker, analista de varejo da DA Davidson, em nota aos clientes na semana passada.

A lacuna entre grandes e pequenos varejistas

As vendas devem disparar neste feriado, mas as lojas de conveniência podem perder a oportunidade, já que os consumidores migram para cadeias mais baratas com mais mercadorias em suas prateleiras.

As vendas no varejo em novembro e dezembro crescerão entre 8,5% e 10,5% neste ano em comparação com a temporada de férias de 2020, para um recorde de US $ 859 bilhões, de acordo com previsões da National Retail Federation, um grupo do comércio do setor.

Os estoques de grandes redes inflaram antes do feriado, em parte graças a táticas caras para a maioria dos proprietários de lojas – fretamento de navios e produtos de frete aéreo para os Estados Unidos vindos do exterior, por exemplo. Os grandes varejistas também contam com suas extensas redes de fornecedores para aliviar a escassez de matéria-prima e o fechamento de fábricas. As lojas de conveniência geralmente têm poucos fornecedores, então, se algo der errado com um deles, eles ficam presos.

A Target está “bem posicionada” para produtos-chave do feriado, como brinquedos e presentes, disse John Mulligan, diretor de operações da gigante do varejo, em uma teleconferência de resultados na semana passada. Isso ajudará a Target “a continuar ganhando participação de mercado ao longo do tempo durante as festas de fim de ano”.

Os gigantes do varejo estão tirando partido de todas as paradas neste feriado prolongado para estocar mercadorias, mantendo os preços baixos para clientes, lojas de funcionários e lojas. Mas as lojas independentes estão lutando para acompanhar.

De acordo com uma pesquisa recente da National Federation of Independent Business, um lobby de pequenas empresas, 39% dos proprietários de pequenas empresas relataram em outubro que as interrupções na cadeia de suprimentos estavam tendo um impacto significativo em seus negócios. Outros 29% relataram um efeito moderado. Apenas 10% relataram nenhum impacto de interrupções na cadeia de suprimentos.

“Os proprietários de pequenas empresas estão tentando se beneficiar do crescimento econômico atual, mas permanecem pessimistas sobre as condições de negócios no futuro próximo”, disse o economista-chefe do NFIB, Bill Dinkelberg, em um comunicado.

Ele disse que a falta de trabalhadores para os cargos vagos e a falta de estoque são alguns dos maiores desafios que as pequenas empresas enfrentam e continuarão sendo um problema durante a temporada de férias.

Tudo isso significa que, no final do feriado, a lacuna entre as maiores e menores lojas da América provavelmente se estenderá ainda mais.