Leia o e-mail Elon Musk enviou funcionários da Tesla para cortar custos de entrega

Em meio a restrições de porta persistentes e crescentes Custos de remessaO CEO da Tesla, Elon Musk, exortou os funcionários na sexta-feira, em um e-mail para toda a empresa obtido pela CNBC, a procurar maneiras de reduzir o custo de entrega de veículos elétricos aos clientes, em vez de acelerar os pedidos no último minuto para cumprir as metas de vendas do final do trimestre. .

Este ano, a Tesla tem se esforçado para oferecer carros novos aos clientes nos Estados Unidos, de acordo com os intervalos de datas originalmente prometidos. Como a CNBC relatou anteriormente, alguns Tesla Clientes experientes estão aqui Entrega atrasada em meses, deixando-os pagando do próprio bolso os aluguéis e os pedidos de realocação, e a necessidade de reaplicar os empréstimos devido aos atrasos nos prazos.

A Tesla não é a única a permitir que os clientes esperem mais do que esperavam por seus novos veículos totalmente elétricos. Na semana passada, por exemplo, um concorrente público recente Rivian Cars Pessoas que reservaram seu R1S, um SUV, relataram atrasos na entrega.

No entanto, as vendas da Tesla cresceram este ano aparentemente sem datas de entrega inesperadas.

As entregas de veículos, a maior aproximação das vendas relatadas por Elon Musk para veículos elétricos e energia renovável, totalizaram cerca de 500.000 em 2020. Durante os primeiros três trimestres de 2021, a Tesla já relatou entregas 627.350 veículos.

Desde o início de 2021, a empresa não forneceu uma meta clara para as entregas de veículos para 2021. Mas a Tesla reiterou sua orientação vaga sobre “crescimento médio anual de 50% nas entregas de veículos” em um horizonte de vários anos, incluindo Lucro do terceiro trimestre uma chamada.

Junheng Li, CEO e chefe de pesquisa da JL Warren Capital, escreveu em uma nota aos investidores na semana passada que espera que as vendas do Tesla continuem a aumentar, pelo menos na China neste trimestre. Ela observou que “os altos preços da gasolina estão beneficiando todas as novas marcas de veículos de energia” no país.

Cerca de 1,3 milhão de carros elétricos foram vendidos na China em 2020, De acordo com Canalys Research. A empresa espera que o número suba para 1,9 milhão de vendas de veículos elétricos na China até o final deste ano.

A China continua sendo o maior mercado mundial para carros novos, com forte apoio governamental para a transição para a eletrificação.

Aqui está o e-mail completo que Elon Musk enviou na sexta-feira para todos os funcionários da Tesla (transcrito pela CNBC).

QUEM: Elon Musk

para todos

tema. Entregáveis ​​do quarto trimestre vs. eficiência de custos

Data: 26 de novembro de 2021 [time stamp redacted]

Pelo e-mail que enviei semanas atrás, nosso foco neste trimestre deve ser a miniaturização custo de entregas em vez de gastar pesadamente em taxas urgentes, horas extras e apenas empreiteiros temporários até a chegada dos carros no quarto trimestre.

O que tem acontecido historicamente é que corremos feito loucos no final do trimestre para aumentar as entregas, mas as entregas caem drasticamente nas primeiras semanas do próximo trimestre. Na verdade, considerando o período de seis meses, não conseguimos entregar nenhum carro adicional, mas estaremos gastando muito dinheiro e nos empenhando para acelerar as entregas nas últimas duas semanas de cada trimestre.

Ainda tivemos uma grande onda de entregas nas últimas semanas de dezembro, pois não temos um grande volume de produção ainda na Europa ou no Texas, o que significa que há muitos carros em barcos da China para a Europa e em caminhões [and/or] As ferrovias da Califórnia estão chegando à Costa Leste no final do trimestre, mas agora é a hora de começar a reduzir o tamanho das ondas em favor de um ritmo de entrega mais consistente e eficiente.

O princípio correto é tomar as medidas mais eficazes, como se não tivéssemos as ações negociadas em bolsa e não existisse o conceito de “fim de trimestre”.

Obrigado,

Qual cor