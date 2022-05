O teaser da quinta temporada de Cobra Kai revela a data de lançamento da Netflix em 2022

adorável Karatê Kid sequência da série Cobra Kai ele é De volta à sua quinta temporada Mais cedo do que alguns fãs esperavam. A quarta temporada de Cobra Kai Foi lançado no último dia de 2021, mas a Netflix já anunciou que uma quinta temporada foi encomendada e está próxima do fim da produção. Agora, apenas alguns meses depois, o serviço de streaming já está nos provocando com algumas novas imagens e uma data de lançamento.

no fim de Cobra Kai Billboard At Netflix Is A Joke: Festival em Los Angeles na noite de quinta-feira, a Netflix surpreendeu os fãs ao compartilhar um trailer completo e revelar a data de lançamento da quinta temporada. Novos episódios chegam à Netflix em 9 de setembro. Você pode conferir o trailer oficial abaixo!

4 temporada de Cobra Kai Ele terminou com algumas grandes descidas, principalmente Cobra Kai vencendo o curso All-Valley e forçando Miyagi-Do a sair do negócio. A 5ª temporada começará com Terry Silver no controle total de Cobra Kai (depois de enquadrar Chris) e se expandirá para mais locais em todo o Vale.

A cena final da 4ª temporada mostra Daniel se reunindo com seu ex-rival Chosen, na esperança de que juntos possam derrotar Silver. Após a estreia da quarta temporada, Cobra KaHayden Schlossberg, o criador do conteúdo, conversou com o ComicBook.com e explicou o que essa aparição surpresa para a 5ª temporada poderia significar.

Quando Daniel foi para Okinawa [in Cobra Kai Season 3]Vimos que Kosen viveu essa vida de infâmia, saindo dos eventos de Karate Kid 2”, explicou Hayden Schlossberg, um dos cofundadores do Cobra Kai. E Daniel deu a Okinawa a chance de se redimir aos seus próprios olhos. Sempre sentimos que ele lhe mostrava alguns movimentos, mas ele sempre sentirá essa responsabilidade de ajudar Daniel”.

“E assim, o fato de que, no final da quarta temporada, as coisas estão piores do que nunca”, continuou ele. “Cobra Kai está mais famoso do que nunca, com Terry Silver gostando de tudo, e presumivelmente Daniel tem que desligar o Miyagi Do. Quando você pensa sobre isso da perspectiva de Daniel, do que ele tem que voltar com isso?”

Você está ansioso para Cobra KaiDe volta em setembro? Deixe-nos saber nos comentários!