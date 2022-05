Queen Latifa deslumbra no tapete vermelho Power of Women 2022 – Footwear News

Queen Latifah trouxe pura elegância no tapete vermelho para diversoWomen’s Power: Aconteceu em Nova York na noite de quinta-feira.

A estrela de “Hustle”, uma das homenageadas da noite, apareceu em um vestido preto arrebatador para a ocasião. A peça apresentava uma silhueta ombro a ombro com textura espinha de peixe e bainha até o chão. O visual da atriz foi combinado com uma bolsa preta brilhante combinando com uma discreta fivela de cristal. Ela completou seu visual com fios de diamantes e brincos combinando.



NOVA YORK, NY – 5 de maio: Queen Latifah participou do Variety’s 2022 Power Of Women: New York Event apresentado pela Lifetime at The Glasshouse em 5 de maio de 2022 na cidade de Nova York. Crédito: Getty Images for Variety

Embora seus sapatos não fossem visíveis, é possível que os sapatos que Queen Latifah escolheu fossem mules de salto alto, sandálias ou sapatos de salto alto – a melhor escolha formal para o evento. Independentemente da escolha do sapato, a estrela foi toda sorrisos enquanto estava no tapete vermelho com suas amigas Lauren Toussaint e Katie Couric.



NOVA YORK, NY – 5 de maio: Queen Latifah e Lauren Toussaint participam do Variety’s 2022 Power Of Women: New York Event apresentado pela Lifetime at The Glasshouse em 5 de maio de 2022 na cidade de Nova York. Crédito: Getty Images for Variety



NOVA YORK, NY – 5 de maio: Queen Latifah e Katie Couric participam do evento 2022 Power Of Women: New York da Variety apresentado pela Lifetime at The Glasshouse em 5 de maio de 2022 na cidade de Nova York. Crédito: Getty Images for Variety

diverso‘Women’s Power: New York’ é um evento anual que homenageia as conquistas de muitas mulheres nos negócios, entretenimento e muito mais por suas contribuições a várias causas. A festa deste ano aconteceu no The Glasshouse em Nova York e foi apresentada pela Lifetime. Os vencedores do prêmio de 2022 incluem Drew Barrymore (World Central Kitchen), Camila Cabello (The Healing Justice Project), Kim Cattrall (The Actors Fund), Queen Latifah (Jalen Rose Leadership Academy) e Amanda Seyfried (INARA – International Network) for Aid, Alívio e Ajuda) e Venus Williams (Centro de Recursos de Preços de Yetunde). A noite também verá Topeka K. Sam, CEO do The Ladies of Hope Ministries, Inc. Recebeu pela primeira vez o Prêmio Impacto Social neste evento, que foi lançado em parceria com o Google.

