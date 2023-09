O sentimento das construtoras ficou negativo pela primeira vez em 7 meses

As construtoras residenciais dos EUA estão se sentindo pessimistas em relação aos seus negócios pela primeira vez em sete meses, graças às taxas de juros hipotecárias mais altas.

A confiança dos construtores no mercado imobiliário unifamiliar caiu 5 pontos em setembro, para 45 no Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de Casas/Wells Fargo. Esta queda ocorre após uma queda de 6 pontos em agosto. Qualquer valor abaixo de 50 é considerado negativo.

Todos os três componentes do índice diminuíram. As condições atuais de vendas caíram 6 pontos, para 51, e as expectativas de vendas nos próximos seis meses caíram 6 pontos, para 49. O tráfego de compradores caiu 5 pontos, para 30.

Os construtores apontam para a baixa acessibilidade devido às altas taxas de hipotecas. A taxa média de juros de uma hipoteca fixa de 30 anos tem sido superior a 7% desde junho.

Com isso, as construtoras voltaram a oferecer mais incentivos. Em setembro, 32% das construtoras afirmaram ter reduzido os preços, ante 25% em agosto. Esta é a maior parcela de construtoras que cortaram preços desde dezembro de 2022, quando 35% o fizeram.

A redução média de preço foi de 6%.

“É claro que as taxas hipotecárias mais elevadas estão a ter um impacto negativo na confiança na construção e na procura dos consumidores, à medida que um número crescente de compradores optam por adiar a compra de casas até que as taxas de juro de longo prazo caiam”, disse Robert Dietz, economista-chefe da NAHB, num comunicado.

Uma mudança também está ocorrendo entre os compradores que ainda estão no mercado. A NAHB adicionou uma nova pergunta à sua pesquisa este mês e descobriu que 42% dos novos compradores de casas unifamiliares até agora eram compradores de primeira viagem. Isto está bem acima da norma histórica de cerca de 27%.

Embora os construtores continuem a beneficiar da falta de oferta no actual mercado de vendas, também enfrentam outros obstáculos para além das elevadas taxas de juro.

“Na frente da oferta, os construtores continuam a enfrentar escassez de trabalhadores da construção, de terrenos edificáveis ​​e de transformadores de distribuição, aumentando os problemas de acessibilidade da habitação. O custo e a disponibilidade de seguros também são uma preocupação crescente para o sector da habitação”, disse a NAHB. Presidente Alicia Huey, construtora e incorporadora de Birmingham, Alabama.

Regionalmente, em uma média móvel de três meses, o sentimento no Nordeste caiu 2 pontos, para 54. No Centro-Oeste, caiu 3 pontos, para 42.

No sul, diminuiu 4 pontos, para 54, e no oeste, diminuiu 3 pontos, para 47.