As ações asiáticas caíram enquanto os investidores se preparavam para uma semana movimentada para os bancos centrais

A decisão da taxa de juros do Fed será na quarta-feira, o Banco da Inglaterra na quinta-feira e o Banco do Japão na sexta-feira

O petróleo bruto dos EUA atinge seus níveis mais altos em 10 meses com a alta do dólar

As ações da China Evergrande caíram até 25% antes de recuperar força

SYDNEY (Reuters) – As ações asiáticas caíram e o dólar subiu nesta segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam reuniões de política monetária do Federal Reserve, do Banco do Japão e de outros bancos centrais esta semana.

A Europa está preparada para uma abertura tranquila, com os futuros do EUROSTOX 50 a cair 0,1%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq subiram 0,1%.

Os preços do petróleo atingiram os níveis mais elevados dos últimos 10 meses, aumentando as pressões inflacionistas. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 0,8%, para US$ 91,52, seu nível mais alto desde novembro, enquanto os futuros do petróleo Brent subiram 0,7%, para US$ 94,55 por barril.

Na Ásia, o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico mais amplo fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,7%. O Nikkei do Japão (.N225) está fechado em feriado.

As ações de tecnologia caíram na região, com a TSMC de Taiwan, a maior fabricante de chips do mundo, caindo 3% depois que a Reuters informou que informou seus principais fornecedores sobre atrasos nas entregas de equipamentos avançados de fabricação de chips.

Na China, a produção industrial e as vendas no varejo melhores do que o esperado na segunda maior economia do mundo ajudaram as blue chips chinesas (.CSI300), que subiram 0,4%.

Mas os problemas do setor imobiliário fizeram com que o Índice Hang Seng (.HSI) de Hong Kong caísse 1%.

A Zhongrong International Trust, que tem negócios com incorporadores imobiliários chineses, disse no fim de semana que não conseguiu efetuar pagamentos de alguns produtos fiduciários em dia.

“Apesar do sinal encorajador de estabilidade, o mercado imobiliário continua a ser uma peça que faltava no quebra-cabeças do quadro económico”, disse Tommy Shih, chefe de pesquisa da Grande China no OCBC Bank.

“O feedback no terreno indica um aumento nas atividades de visualização de propriedades; no entanto, a maioria dos potenciais compradores não tem pressa em concluir negócios devido ao aumento da oferta de apartamentos após o relaxamento.”

As ações do sitiado China Evergrande Group (3333.HK) caíram até 25% depois que a polícia no sul da China deteve alguns funcionários de sua unidade de gestão de patrimônio, embora mais tarde tenha reduzido suas perdas para uma queda de 1,6%.

Esta semana, os bancos centrais globais estarão no centro das atenções, uma vez que cinco dos que supervisionam as dez moedas mais negociadas realizarão reuniões de definição de taxas de juro. Um grande grupo de bancos centrais de mercados emergentes também realizará as suas reuniões.

Os mercados estão totalmente precificados para uma segunda pausa consecutiva do Fed na quarta-feira, com o seu intervalo-alvo a permanecer inalterado entre 5,25% e 5,5%, pelo que o foco estará nas perspetivas económicas e nas taxas de juro atualizadas. Eles esperam cortes de cerca de 80 pontos base no próximo ano.

“Em teoria, a reunião do FOMC deveria ser um evento de baixa volatilidade, mas é um risco que deve ser gerido”, disse Chris Weston, chefe de investigação da Pepperstone.

Weston acrescentou que se a Fed revisse as suas previsões de taxas de juro para 2024, isso levaria a taxas de juro mais baixas, levando a um interesse renovado no dólar americano e exercendo pressão descendente sobre as ações globais.

Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra deverá aumentar as taxas de juros pela 15ª vez e aumentar os custos de referência dos empréstimos para 5,5%.

O Banco do Japão é o principal evento de risco na sexta-feira. Os mercados procuram quaisquer sinais de que o Banco do Japão possa afastar-se da sua política ultra-frouxa mais rapidamente do que se pensava anteriormente, depois de comentários recentes do Governador do Banco, Kazuo Ueda, terem enviado rendimentos muito mais elevados.

Wall Street terminou em forte queda na última sexta-feira, com as greves dos trabalhadores industriais nos Estados Unidos pesando sobre as ações do setor automotivo. O aumento dos rendimentos do Tesouro também pressionou a Amazon (AMZN.O) e outras empresas de grande crescimento.

Os Cash Treasuries não estavam a ser negociados na Ásia no fecho de Tóquio. Os rendimentos do Tesouro subiram na sexta-feira, com os rendimentos do Tesouro de dois anos subindo acima do limite de 5%.

Nos mercados cambiais, o dólar americano permanece firmemente perto do seu nível mais alto em seis meses, em 105,25, face a um cabaz das principais moedas.

O euro ganhou 0,1%, para US$ 1,0667, depois de cair para seu nível mais baixo em três meses e meio, para US$ 1,0632, na semana passada, com o Banco Central Europeu indicando que o aumento das taxas de juros pode acabar.

O preço do ouro subiu 0,2%, para US$ 1.928,13 por onça.

Relatado por Stella Q. Editado por Shri Navaratnam e Edwina Gibbs

