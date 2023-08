O russo Prigozhin foi enterrado discretamente em sua cidade natal, São Petersburgo

Um funeral tranquilo para um mestre da autopublicidade

Sigilo impede que grandes multidões comemorem sua morte

Putin se afasta do funeral

A Casa Branca sugere que o Kremlin está por trás da morte de Prigozhin

Prigozhin está entre as 10 pessoas que morreram em um acidente de avião

SÃO PETERSBURGO, Rússia (Reuters) – O comandante mercenário russo Yevgeny Prigozhin foi enterrado pacificamente em um cemitério nos arredores de São Petersburgo nesta terça-feira, seis dias depois de ter sido morto por um avião não identificado. Falhas.

O funeral realizou-se longe do brilho dos meios de comunicação social e em forte contraste com o estilo descarado de auto-publicidade com que Prigozhin, com crueldade e ambição, cimentou a sua reputação na Rússia e no estrangeiro.

E seu serviço de imprensa disse em uma breve postagem no aplicativo Telegram: “Evgeny Viktorovich foi despedido em particular. Quem quiser vê-lo pode visitar o cemitério de Porokhovskoye.”

Prigozhin, dois associados seniores de Wagner e quatro guarda-costas estavam entre as 10 pessoas mortas quando seu avião particular, Embraer Legacy 600, caiu ao norte de Moscou, em 23 de agosto.

Ele morreu dois meses depois de encenar uma breve insurreição contra o sistema de defesa, o maior desafio ao governo do presidente Vladimir Putin desde que chegou ao poder em 1999.

Fotos e vídeos da Reuters na noite de terça-feira mostraram o túmulo de Prigozhin repleto de flores no cemitério arborizado, com uma forte presença de policiais e membros da Guarda Nacional da Guarda Nacional perto dele.

A agência de notícias independente Agentstvo citou um funcionário do cemitério dizendo que apenas 20 a 30 pessoas de amigos e familiares compareceram à cerimónia e que durou apenas 40 minutos.

E em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karen Jean-Pierre, fez a sua declaração mais forte sobre a possibilidade de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado o assassinato de Prigozhin.

“Todos sabemos que o Kremlin tem uma longa história de assassinato de dissidentes”, disse ela. “Está muito claro o que aconteceu aqui.”

O secretismo em torno do funeral significou que não poderia ser transformado numa demonstração pública em grande escala de apoio a Prigozhin, uma figura brutal admirada por alguns na Rússia pelo seu envolvimento nas batalhas mais ferozes da guerra na Ucrânia e pela sua franqueza. Sobre as deficiências do exército russo e de sua liderança.

Nos últimos dias, fãs depositaram flores em santuários improvisados ​​para Prigozhin em Moscou, São Petersburgo e outros lugares.

O Kremlin rejeitou a alegação de que Putin ordenou a sua morte como vingança pela rebelião de junho, chamando-a de “mentira absoluta”. Ela disse na terça-feira que o presidente não compareceria ao funeral.

Mercenário rebelde

Depois de meses insultando os altos escalões de Putin com uma variedade de insultos grosseiros e gírias de prisão por seu suposto fracasso em acertar a guerra na Ucrânia, Prigozhin assumiu o controle da cidade de Rostov, no sul, no final de junho.

Seus caças abateram vários aviões russos, matando seus pilotos, e avançaram em direção a Moscou, antes de retornarem a 200 km da capital. No início, Putin chamou Prigozhin de traidor cuja rebelião poderia ter empurrado a Rússia para uma guerra civil, embora mais tarde tenha fechado um acordo com ele para acalmar a crise.

No dia seguinte ao acidente, Putin enviou as suas condolências às famílias dos mortos e disse que conhecia Prigozhin há muito tempo, desde os anos caóticos do início da década de 1990.

“Ele era um homem com um destino difícil, que cometeu erros graves na vida”, disse Putin, descrevendo-o como um empresário talentoso.

Antes do motim, Prigozhin brincou que seu título deveria ser “açougueiro de Putin” em vez de “chef de Putin” – título que adquiriu depois que sua empresa de catering ganhou contratos do Kremlin. Ele sempre declarou lealdade a Putin, embora tenha dito que o seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, era tão incompetente que deveria ser executado pela sua traição.

Após a morte de Prigozhin, Putin ordenou que os combatentes de Wagner assinassem um juramento de lealdade ao Estado russo, uma medida que Prigozhin se opôs devido à sua raiva contra o Ministério da Defesa, que, segundo ele, corria o risco de perder a guerra na Ucrânia.

No domingo, os investigadores disseram que testes genéticos confirmaram as identidades de todas as 10 pessoas mortas no acidente, incluindo dois pilotos e um comissário de bordo.

Na manhã de terça-feira, Valery Chekalov, chefe do departamento de logística da Wagner, foi enterrado em outro cemitério em São Petersburgo. À sua família juntaram-se dezenas de pessoas, algumas identificadas pela Reuters como mercenários de Wagner e funcionários do império empresarial de Prigozhin.

Um padre ortodoxo russo conduziu as orações e acenou com um incensário em frente ao caixão de Chekalov, e os presentes avançaram para beijá-lo.

Dmitry Utkin, braço direito de Prigozhin, cofundador do Wagner e principal comandante militar do grupo, também morreu no acidente.

A incerteza rodeia agora o destino do grande império empresarial de Prigozhin, incluindo operações mercenárias em vários países africanos, onde ele fechou importantes acordos de mineração de ouro e diamantes e foi fundamental para o Kremlin no avanço dos interesses de segurança russos em competição com potências rivais como a França e os Estados Unidos. Estados. Estados.

Escrito por Mark Trevelyan e Jay Faulconbridge. Edição de John Boyle, Alex Richardson e Alistair Bell

