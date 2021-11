O risco de infecção aumenta para 29 nos municípios portugueses que são “alto” ou “muito alto”

Apesar dos excepcionais registos de vacinação do país, alguns especialistas tentam alertar que a situação do vírus em Portugal está a piorar lentamente.

Esta semana o número de concelhos com risco de epidemia “elevada” ou “muito elevada” passou agora para 29, enquanto o concelho de risco (Pampilhosa da Serra) funciona durante 14 dias com uma média de 1.066 casos por 100.000 habitantes.

Isso é duas vezes mais sério do que o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças, que diz às pessoas para evitarem essas áreas, a menos que seja absolutamente necessário.

Qualquer rolar acima de 960 casos por 100.000 é considerado um risco sério em média.

O risco mais elevado representa uma média de 480 e 959,9 casos por 100.000 – esta semana aumentou para cinco em três concelhos: três no norte (Benamagore, Benedono, Ponte da Barca) e um no distrito de Évora (Redonto). ), Um no distrito de Santarém (Vila Nova da Barquinha).

Alto risco refere-se a municípios com média de 14 dias de 240 a 479,9 casos por 100.000 habitantes. Estes aumentaram de 18 para 24 em uma semana, enquanto o número de municípios aumentou de 120 para 239,9 casos por 100.000 para 8.

Um estudo foi realizado, citando a cobertura vacinal estelar deste país, apesar de todas as previsões positivas para manter o número de casos baixo. Pesquisadores do Centro de Estudos de População e Desenvolvimento de Harvard e da Academia Indiana de Ciências relatam que não há correlação entre a porcentagem da população totalmente vacinada e os novos casos de Govt-19. (Clique aqui).

Isso vai até certo ponto contra o conselho dado por governos e consultores científicos apoiados pelo governo, intitulado “O aumento de COVID-19 não está relacionado aos níveis de vacina em 29 países e 2947 distritos nos Estados Unidos.”

O estudo conclui que a dependência apenas da vacina como estratégia primária para mitigar o Covit-19 e seus efeitos adversos deve ser reconsiderada.:

“Em suma, embora esforços devam ser feitos para encorajar as pessoas a se vacinarem, isso deve ser feito com humildade e respeito. Pessoas da desgraça podem fazer mais mal do que bem. A importância da saúde pública básica relacionada à promoção) precisa ser renovada para fazer greve um equilíbrio em aprender a sobreviver. Continuamos a viver após 100 anos com várias mudanças sazonais do vírus influenza de 1918, da mesma forma que com COVID-19.

