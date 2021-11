Thomas Peters venceu o Masters de Portugal pela sua primeira vitória desde 2019

Thomas Peters joga na terceira eliminatória do 2021 Portugal Masters. Golf | Das Kafri

Vilamura, Portugal – Thomas Peters venceu o Masters de Portugal pela sua primeira vitória na digressão europeia no domingo de 2019 sob 3 na ronda final.

A Bélgica terminou abaixo de 19 no Dom Pedro Victoria Golf Course (265), com duas tacadas à frente do francês Mathieu Bavon e dos jogadores dinamarqueses Nikolai Hoggard e Lucas Biegard.

171 Esta é a quinta vitória de Peters no European Tour no início. Sua última vitória aconteceu há dois anos no Masters Tcheco.

Peters, 29, disse: “Parecia um longo tempo entre as vitórias.” É difícil.

Pavon, que dividiu a liderança na rodada final, perdeu terreno depois de três bogies quando viu água duas vezes no Bar-5 12º. Ele terminou com um 1-under 70 depois de convocar mais dois bogeys.

Bjerregaard teve cinco birdies para fechar com 66 abaixo de 5 em seus últimos nove buracos, enquanto Hojgaard terminou com 64 abaixo de 7 para a melhor rodada no domingo.

Patrick Harrington terminou em nono com 67 corridas abaixo de 4 e empatou em 12º. Richard Bland foi um dos que completou um chute à sua frente no empate para o oitavo lugar.

Antes da viagem a Dubai para encerrar a temporada, o Masters de Portugal faz a final na Europa.