O que você precisa saber sobre as novas opções de edição e cancelamento de envio do iMessage

Para quem é propenso a erros de ortografia, mensagens de texto para a pessoa errada ou desencadeando pensamentos que podem se arrepender mais tarde, agora há alguma esperança. A Apple introduziu dois de seus recursos mais solicitados: a capacidade de editar e cancelar o envio de iMessages.

Esta semana, a Apple lançou um arquivo Sistema operacional mais recente iOS 16Que Permite que os usuários editem um iMessage até cinco vezes em 15 minutos após o envio e Cancele o envio de qualquer mensagem por até dois minutos após enviá-la. Os usuários só precisam tocar e segurar a mensagem enviada e selecionar Editar ou Desfazer envio.

Mas há algumas ressalvas. Para começar, não é exatamente Esforço furtivo: os destinatários recebem um alerta de que a mensagem não foi enviada ou editada, mas não veem a alteração especificada.

Ambos os usuários também precisam de mensagens em dispositivos Apple, portanto, não funcionarão com trocas Android. Funciona melhor quando o destinatário também está usando o iOS 16 – caso contrário, eles terão uma programação inconveniente para as alterações feitas. As mensagens SMS também não podem ser canceladas ou modificadas.

O remetente deve esperar que o destinatário não veja uma prévia da mensagem original na tela de bloqueio antes de editá-la ou não enviá-la.

(AAPL) O jogo de recuperação é jogado em plataformas como Facebook Messenger, WhatsApp e Gmail, que também oferecem opções para editar ou excluir mensagens após o envio. Twitter recentemente anunciar Ele testa a capacidade dos usuários de editar tweets.

“Com o Twitter e a Apple habilitando esse recurso também, esta é claramente uma tendência que muitos usuários móveis estão solicitando dessas plataformas”, disse Lian Jye Su, diretor de pesquisa da empresa de pesquisa de mercado ABI Research. “Como a barreira para a troca de plataformas de mensagens é quase zero, recursos avançados e fáceis de usar tornaram-se uma vantagem competitiva crítica.”

Embora sejam pedidos comuns, Editar e cancelar o envio de mensagens pode ter um impacto não intencional na transparência e responsabilidade, especialmente em plataformas públicas, removendo ou alterando o registro escrito. Ao deixar claro que a mensagem foi editada, a Apple pode ajudar a manter alguma transparência, de acordo com Ramon Lamas, analista da IDC.

No entanto, mesmo com essas novas opções, Lllamas recomenda que as pessoas leiam o que enviam “porque pode voltar para assombrá-lo… mesmo que você o edite”.

O iOS 16 está agora disponível para qualquer modelo de iPhone desde o iPhone 8, lançado em 2017. Outros novos recursos notáveis ​​do iMessage incluem a capacidade de marcar mensagens como não lidas para que seja mais fácil respondê-las mais tarde e a opção de recuperar recentemente mensagens excluídas por até 30 dias.