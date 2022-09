O padrão Pixel 7 Pro refere-se às especificações de CPU e GPU do Tensor G2

Surgiu um novo benchmark que nos dá uma ideia melhor das especificações do Pixel 7 Pro, particularmente as melhorias de CPU e GPU no chip Google Tensor G2.

Estamos todos muito ansiosos pelo lançamento do Pixel 7 e 7 Pro, pois eles serão exibidos corretamente no Google 6 de outubro Evento de hardware. O Google já nos deu uma introdução antecipada aos telefones, no Google I/O, mas ainda há alguns detalhes que ainda não foram confirmados.

Um dos maiores quebra-cabeças foi o próximo chip “Tensor G2”, que deve ser a segunda geração do chip Google Tensor criado em colaboração com a Samsung. Depois de fazer uma estreia sólida na série Pixel 6, embora tenha ficado para trás da concorrência no ano passado, muitos se perguntam para onde o Google levará a sequência do Tensor a seguir.

Graças a algumas pesquisas especializadas de um desenvolvedor Android Kuba Wojciechowski No Twitter, agora temos uma prova sólida do que o Pixel 7 Pro e o chip Tensor G2 trarão para a mesa, em termos de desempenho. Primeiro, porém, precisamos fazer um pouco de isenção de responsabilidade, pois muitas informações novas estão sendo obtidas de uma nova fonte. Menu Geekbench Para Pixel 7Pro.

Deve-se notar que é bastante fácil falsificar as informações relatadas pelo Geekbench. No entanto, existem alguns detalhes mais finos – também considerados e confirmados por nossa equipe – que sugerem que esse benchmark Pixel 7 Pro é legítimo. No entanto, esses detalhes devem ser tomados com cautela.

Analisando os detalhes, parece que o Google não mudou muito sobre os núcleos de CPU usados ​​entre o Tensor do ano passado e o Tensor G2 deste ano. Do que pode ser agrupado, ele usa o mesmo conjunto de dois núcleos Cortex-X1, dois núcleos Cortex-A76 e quatro núcleos Cortex-A55, embora com velocidades de clock um pouco mais altas. Essas velocidades ligeiramente aumentadas combinadas com Die tamanho 4nm Seu uso parece melhorar o teste multi-core Tensor G2 e Pixel 7 Pro em cerca de 10%.

Tudo isso, combinado com o nó de processo de 4 nm usado para o chip, contribui para uma melhoria de desempenho multinúcleo de cerca de 10% com uma simples mudança de núcleo único. pic.twitter.com/lSLlpwHP1U – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 16 de setembro de 2022

Embora isso possa parecer decepcionante no início, provavelmente é o melhor, pois o desempenho inicial não é o que queremos melhorar no Pixel 7. Como meu colega Bin ChunO Pixel 7 e o Tensor G2 precisam acompanhar o trabalho que o Snapdragon 8+ Gen 1 fez em termos de redução de calor e eficiência energética. Como tal especular Cubaé possível – embora não confirmado – que esse projeto possa ajudar a atingir esse nível de eficiência.

No entanto, onde as especificações do Tensor G2 do Pixel 7 Pro um ato Obtendo um grande impulso em sua GPU, que muda de Mali-G78 para Mali-G710. Esta nova GPU definido para exibir 20% melhor desempenho, 20% melhor eficiência energética e até 35% melhor uso de aprendizado de máquina, que é uma das principais áreas da linha Tensor.

Nessa nota, Há também sinais O Google pretende incluir uma Unidade de Processamento de Tensor (TPU) de próxima geração – codinome “Janeiro” – no Tensor G2, que deve fornecer outro impulso à série Pixel 7. Um dos detalhes finais confirmados pelo benchmark é que o O Pixel 7 Pro provavelmente terá 12 GB de RAM assim como o Pixel 6 Pro.

No geral, parece que o Tensor G2 pode não tornar o Pixel 7 Pro uma atualização incrivelmente empolgante em termos de especificações para os proprietários da série Pixel 6, mas atualizações frequentes podem fornecer uma experiência mais consistente. Para aqueles que esperam que o Google “resolva o problema” com a nascente série de chipsets Tensor, isso pode ser exatamente o que você está procurando.

