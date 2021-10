O que está por trás da estranha queda nas temperaturas corporais americanas nos últimos 200 anos?

Costuma-se dizer que o corpo humano repousa a uma temperatura interna saudável de 37 ° C ou 98,6 ° F.

Essa taxa foi estabelecida há dois séculos na França, entretanto, entretanto, nossa fisiologia “normal” parece ter mudado muito pouco.

No início do ano passado, pesquisadores nos Estados Unidos vasculharam os registros de veteranos da Guerra Civil e pesquisas nacionais de saúde e descobriram que as temperaturas entre os homens nascidos na virada deste século eram 0,59 graus Celsius mais baixas do que as dos homens nascidos há quase duzentos anos. .

Por outro lado, as mulheres viram um declínio de 0,32 ° C desde a década de 1890.

Na época, os autores sugeriram que poderia ter algo a ver com inflamação devido a uma doença intimamente relacionada à temperatura corporal. Com o advento da medicina moderna, vimos um declínio nas infecções crônicas e, talvez, como os autores sugeriram, isso tenha nos causado confusão, por assim dizer.

Mais tarde, em 2020, outro grupo de pesquisadores descobriu uma queda assustadoramente semelhante na temperatura corporal entre uma tribo indígena relativamente remota na Bolívia, onde as infecções continuavam abundantes e os cuidados médicos eram escassos, apesar de algumas mudanças recentes.

Claramente, as razões para a recente queda na temperatura corporal têm que ir além da melhoria da higiene, da água limpa ou dos melhores cuidados médicos, e alguns pesquisadores de Harvard agora estão investigando outra explicação: uma diminuição na atividade física.

Quando uma pessoa se exercita regularmente, isso geralmente coincide com um aumento no metabolismo. Isso, por sua vez, pode elevar a temperatura corporal por horas ou até um dia, o que significa que medidas de temperatura corporal mais baixa podem indicar diminuição da atividade física.

Infelizmente, os métodos que temos para medir a atividade física hoje não eram quase 200 anos atrás, então não podemos realmente comparar como estamos nos movendo agora com como nos movemos naquela época.

Mas o que pode ser possível é usar os dados históricos da temperatura corporal como um “termômetro” para medir a atividade física antes de começarmos a monitorar essas coisas.

Se pudermos modelar as relações entre atividade física, metabolismo e temperatura corporal, podemos teoricamente trabalhar para trás.

A ideia começou como um cálculo de “envelope de volta” entre os pesquisadores de Harvard e, embora a “primeira estimativa de sucesso” seja um bom começo, ainda depende de um conjunto de suposições. No entanto, é uma hipótese interessante.

O modelo que os pesquisadores desenvolveram descobriu que cada aumento de 1 ° C na temperatura corporal histórica estava associado a uma mudança de aproximadamente 10% na taxa metabólica de repouso.

Dado o quanto a temperatura corporal masculina parece ter caído desde a década de 1820, sua taxa metabólica deve ter caído 6% ao mesmo tempo.

Isso equivale a cerca de meia hora de atividade física por dia, de acordo com os cálculos dos autores. Mais precisamente, uma caminhada rápida de 27 minutos ou uma corrida lenta para um homem de 75 quilos (165 libras).

“Esta é uma estimativa preliminar de tomar os dados fisiológicos e tentar determinar a diminuição da atividade”, explique O biólogo estrutural Andrew Egean, da Harvard University.

“O próximo passo será tentar aplicar isso como uma ferramenta a outras populações.”

Uma vez que essas estimativas iniciais usam a temperatura corporal como um indicador de atividade metabólica e, em seguida, a atividade metabólica como um substituto para a atividade física, é improvável que esses resultados sejam realmente não representativos da realidade.

O metabolismo calórico de uma população pode ser confinado a mais do que apenas atividade física, embora não haja dúvida de que a média dos Estados Unidos faz menos exercícios hoje do que há 50 anos, graças aos carros, à televisão e ao início do trabalho de escritório. .

O que isso faz com nosso metabolismo e temperatura corporal é menos claro. Pode não ser o mesmo para homens e mulheres.

“A gordura também atua como um isolante, afetando a dissipação de calor do corpo, ao mesmo tempo que aumenta o custo do AP, e nossos métodos de estimativa não corrigiram as mudanças na massa de gordura ao longo do tempo”, disseram os autores. escrever.

A necessidade reduzida de termorregulação em ambientes modernos também pode afetar nossas taxas metabólicas e pode levar a uma melhor saúde e nutrição.

Autores Admitem Seus cálculos precisam de mais refinamento, mas eles esperam que sua aproximação sirva como “um fulcro para entender como o declínio na atividade física afetou a saúde e as doenças durante a era industrial”.

O estudo foi publicado em biologia atual.