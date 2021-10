Juno fornece a primeira visão 3D da atmosfera de Júpiter

A sonda Juno da NASA tornou-se melhor e mais profunda Olhe para a atmosfera do comprador. Pesquisadores têm produzido A primeira visão 3D da atmosfera de Júpiter, mostrando como nuvens turbulentas e tempestades operam com mais detalhes do que antes. Notavelmente, é claro como os furacões e anticiclones se comportam. É muito mais longo do que o esperado, pois a Grande Mancha Vermelha (Anticiclone) se estende por 320 quilômetros de profundidade. É mais quente ou mais frio na parte superior, dependendo de sua rotação.

Juno ajudou a preencher os dados com um radiômetro de micro-ondas que forneceu uma espiada abaixo da superfície das nuvens. Para a Grande Mancha Vermelha, a equipe complementou os dados do radiômetro com assinaturas gravitacionais de duas passagens próximas. As informações do radiômetro também mostraram células de rotação semelhantes às da Terra nos hemisférios norte e sul, sem mencionar as mudanças semelhantes às do oceano na luz de microondas.

Ainda existem mistérios, como a massa atmosférica da Grande Mancha Vermelha. No entanto, as imagens 3D já estão produzindo uma imagem mais coerente de como planetas famosos como Júpiter se comportam. Pode não ser necessário mais esforço para resolver mais dos mistérios de Júpiter.