O quarterback do Dallas Cowboys Dak Prescott arremessa para 403 jardas e 3 TDs no primeiro jogo em 11 meses

Tampa, Flórida – O tempo todo, todos os associados ao Dallas Cowboys disseram acreditar Duck Prescott Dak Prescott será o inaugurador da temporada de 2021.

Acontece que eles estavam certos, mas isso não foi o suficiente para vencê-lo Tom Brady O atual campeão do Super Bowl Tampa Bay Buccaneers. Os Cowboys perderam por 31-29 em um field goal de 36 jardas Ryan Sukop Com dois segundos para jogar na quinta à noite.

Considerando que foi a primeira ação direta de Prescott em 11 meses com uma luxação e uma fratura dupla no tornozelo direito e um campo de treinamento no qual ele foi restringido devido a uma tensão muscular estrias em seu ombro direito, foi uma jogada incrível, senão demais surpreendente.

Completa 31 jardas na terceira e 11ª para senhor cordeiro Na jogada após o aviso de dois minutos colocou os Cowboys em boa forma Greg ZorlinO field goal do sinal verde marcou 1:24 para uma jogada de 48 jardas, mas Brady respondeu à grandeza de Prescott com um de sua autoria.

Prescott terminou 403 jardas, igualando sua carreira em alta (42) e estabelecendo um recorde de carreira em tentativas (58) para ir com três passes para touchdown e uma interceptação. Este foi o oitavo jogo a passar pelo menos 400 jardas em sua carreira e o quarto em seus últimos seis jogos.



Jogar tanto pode não ser a melhor fórmula para um cowboy. Prescott está agora com 4-11 quando ele lança 40 ou mais passes em um jogo.

Às 17:54 ET, Prescott fez sua estreia na quadra, passando pelo que agora é um aquecimento natural para seu tornozelo direito reparado cirurgicamente e seus exercícios regulares de quadril e rotação de ombros. Durante o aquecimento antes da partida, ele não conseguia ficar parado, caminhando lado a lado, deliciando seus companheiros enquanto queimava sua energia nervosa.

Assim que a partida começou, ele parecia exatamente como quando estava saudável em 2020.

Ele tentou um recorde pessoal de 32 passes no primeiro tempo. Apenas um zagueiro deu mais passes antes do intervalo na temporada passada: o Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes Ele teve 33 tentativas contra os Buccaneers na semana 12. No final do terceiro quarto, ele teve 47 tentativas de passe, a maior parte de qualquer meio-campista em três quartos em um jogo desde então. Aaron Rodgers Na semana 7 contra o Chicago Bears 2016, quando Mike McCarthy era o treinador do Green Bay Packers.

Sua primeira conquista foi de 28 jardas para Amary Cooper. Depois que os Buccaneers tiveram uma vantagem de 7-0 com 94 jardas, Prescott respondeu completando todos os sete de seus passes para 75 jardas, culminando em um passe de touchdown de 22 jardas para Lamb em um movimento duplo.

No segundo quarto, ele lançou seu primeiro de dois passes para touchdown para Cooper e acertou um chute rasteiro de Tyler Bidash E silenciosamente lançou uma passagem para o edifício para Cooper. Na jogada anterior, Prescott fez sua primeira corrida, uma vitória de 7 jardas, em uma jogada quebrada.

Na terceira jogada do segundo tempo, Prescott mostrou que ainda pode conseguir uma grande rebatida Ndamkong Suh Quando ele completou um passe de primeira classe para Cooper em uma viagem que terminou com uma cesta de campo. O coordenador de ataque Kellen Moore convocou um zagueiro objetivo-a-alvo para Prescott mais tarde naquele comando, e foi capaz de escapar da pressão do pirata.

Ele só foi expulso uma vez, uma noite, quando os Cowboys não tinham seu melhor atacante, o guarda certo Zach MartinQuem está na lista de precaução COVID-19?

Sua primeira interceptação ocorreu no dia de abertura em seis jogos, quando um arremesso profundo para Lamb desviou das mãos de Lamb para Carlton Davismãos.

Para preparar o chute de Zuerlein, Prescott bateu dois pênaltis de sua linha ofensiva, encontrou Lamb para seu passe mais longo no jogo e acertou Cooper por 10 jardas para colocar os Cowboys dentro do alcance.

Em muitos aspectos, a noite de Prescott refletiu o ano de 2020. Ele fez um grande número, mas os Cowboys ainda perderam de qualquer maneira com a defesa incapaz de proteger a liderança com os campeões de Brady.

Em suas primeiras quatro partidas completas, ele tentou pelo menos 39 passes. Ele jogou 450, 472 e 502 jardas em três jogos consecutivos com oito touchdowns e três interceptações nas semanas 2-4 antes de sua temporada terminar em 11 de outubro de 2020 contra o New York Giants. Ele estava a caminho de lançar mais de 6.000 metros quando foi atingido.

Ele passou por duas cirurgias depois de se machucar, suportou horas de reabilitação, assinou um contrato de US $ 160 milhões em março e lidou com perguntas constantes sobre seu ombro depois que saiu do consultório em 28 de julho.

Ele respondeu a todas as perguntas na quinta-feira, mesmo que ele e os Cowboys nunca tenham respondido.