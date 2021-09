O jogador do Red Sox disse que a MLB pediu à equipe para interromper os testes em meio ao surto de COVID; Liga nega alegação ‘completamente falsa’

Boston Red Sox jogador defensivo Caçador Renfro Chegou às manchetes na quarta-feira depois de implorar e fazer um lançamento lateral contra Tampa Bay Rays. Renfrew está bem posicionado para fazer manchetes novamente na quinta-feira, desta vez pelos comentários que fez sobre como a Major League Baseball lidou com o surto de COVID-19 do Red Sox.

Nove jogadores do Red Sox testaram positivo para COVID-19 durante o surto, incluindo shortstop Xander Bogartsjogador defensivo Garen Duran, Aperitivo Nick Pevita E Martin Perez, quanto mais perto Matt Barnes.

Renfrew foi questionado sobre a situação durante uma aparição no Merloni & Fauria do WEEI, apresentado pelo ex-jogador do Red Sox Lou Merloni e pelo New England Patriots Christian Fauria. “Essencialmente, dissemos à MLB para parar os testes e apenas tratar os sintomas”, afirmou Renfrew. ‘Nós somos como’ Não ‘. Vamos descobrir o que está acontecendo e tentar manter isso sob controle. “

Renfrew então reiterou sua afirmação de que a MLB pediu ao Red Sox para parar de testar o COVID-19 quando Merloni pediu confirmação. Aqui está a troca em forma de vídeo:

Desde então, um porta-voz do Red Sox emitiu o seguinte comentário para Chris Cotillo da MassLive: “Temos seguido os protocolos MLB COVID-19 durante toda a temporada. Consultamos de perto com eles sobre tudo o que fizemos e ainda estamos testando e sua equipe médica tem sido muito favorável.”

Enquanto isso, um porta-voz da MLB divulgou a seguinte declaração para Julian McWilliams do Boston Globe, dizendo que a afirmação de Renfrew era “completamente falsa e imprecisa”.

O Red Sox é conhecido por ser uma das sete equipes com uma taxa de vacinação de menos de 85% para o pessoal de primeira linha (jogadores, treinadores e treinadores) que permitiria a flexibilização das restrições do COVID-19.

“Isso dói,” O chefe do beisebol, Haim Blum, disse recentemente. “Todo mundo sozinho [positive test] Ele era. Tentamos ir longe para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E ver o que está acontecendo agora é muito difícil. Isso vai além do beisebol. Sentimos, e certamente sinto na cadeira em que estou sentado, muita responsabilidade para com todos os integrantes do grupo de viagens e de nossa organização. E quando nossa capacidade de impedir que algo assim aconteça e continue acontecendo pode ir longe demais, é ruim. ”

Testar apenas pessoas que apresentam sintomas não é considerado uma forma eficaz de conter um surto. Como o CDC observa em seu site, “Algumas pessoas sem sintomas podem espalhar o vírus.”

O Red Sox é fechado na quinta-feira antes do início da série de fim de semana contra o White Sox em Chicago na sexta-feira.