O programa de autoatendimento da Apple permite que você conserte seu iPhone e Mac por conta própria

A Apple se tornou muito mais amigável para fazer reparos você mesmo. empresa liberar Programa de reparo self-service que permitirá que você mesmo conserte produtos usando peças e ferramentas oficiais da Apple. A opção estará disponível nos Estados Unidos no início de 2022 (mais tarde naquele ano para outros países) e fornecerá inicialmente os recursos para consertar um iPhone 12 ou iPhone 13 (Você parece em iFixit iPhone 13 Pro acima), com Macs baseados em M1 qualificados logo depois.

A primeira “fase” de um reparo de autoatendimento se concentrará nos componentes principais, como bateria, câmera e tela, com outras peças elegíveis posteriormente. A Apple pedirá aos clientes que revisem o manual de reparo e, em seguida, solicitem as peças relevantes por meio de uma oficina online de autoatendimento. A empresa não informou quanto custariam as peças, mas ofereceu crédito aos clientes que devolvem as peças usadas para reciclagem.

Não surpreendentemente, a Apple confirmou que o programa é para pessoas com experiência em consertos eletrônicos. Para a “grande maioria” das pessoas, é ainda melhor obter serviços de profissionais, seja nas Apple Stores ou em fornecedores de serviços autorizados.

A empresa não informou por que está aberta ao autosserviço. No entanto, pode ser uma questão de pressão governamental. Casa Branca, Comissão Federal de Comércio Muitos países apoiaram medidas de direito de reparo que podem obrigar a Apple e outros a permitir que os clientes façam o serviço. Em teoria, isso evita algumas das principais reclamações, permitindo que qualquer pessoa experiente conserte o dispositivo por conta própria, sem recorrer a peças não oficiais.

Existem questões pendentes. Os preços das peças serão competitivos o suficiente para tornar o reparo self-service uma alternativa viável à assistência profissional? E a Apple modificará o design de seus produtos para tornar essas correções mais práticas? Embora haja sinais dessas modificações entre o arquivo Política de Conveniência Em reparos de tela do iPhone 13 e. As baterias do MacBook Pro são fáceis de removerNão espere pequenas correções no futuro próximo.

Atualização 11/17 11h ET: Kyle Wiens, da iFixit, disse ao Engadget em um comunicado que o autosserviço era “a coisa certa a se fazer” para a Apple, e um passo atrás em direção a produtos “duradouros”. A oficina de DIY ainda tinha reservas sobre as trocas de suprimentos que exigiam peças da Apple, mas até agora está feliz com a mudança. Você pode ler a declaração completa abaixo. Além disso, Grupos de Pesquisa de Interesse Público Right to Reform, Nathan Proctor, pele Isso é um “marco” para o autoatendimento.

Fornecer manuais de serviço aos consumidores é exatamente a coisa certa a ser feita pela Apple. Ninguém deve ficar sem saber como substituir uma bateria ou consertar uma tela rachada. O acesso às informações de serviço de produtos é um direito humano fundamental. Estamos orgulhosos da Apple por fazer essa mudança.

Não saberemos os detalhes até que possamos analisar os termos legais e testar o software em janeiro. No momento, o problema é que o IRP exige que a Apple forneça uma peça que você vende. Você não pode alternar telas entre dois iPhones e, em seguida, calibrá-los usando seu software de serviço. Esse é um problema para recicladores, restauradores e qualquer pessoa que esteja acostumada a cortar peças para reparos.