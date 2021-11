2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS é o coração do 911 GT3

Após 16 anos, a Porsche finalmente deu ao seu carro esportivo Cayman com motor central o tratamento RS, e é um ótimo carro. O 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS estreou na noite de terça-feira à frente do Salão do Automóvel de Los Angeles, movido por um motor de seis cilindros 4.0 litros da Porsche 911 GT3.

Sim, você leu certo. em vez do menu Cayman GT4Derivado do 911 Carrera de 3.0 litros normal sem turboalimentador, o GT4 RS usa o motor de 4.0 litros exclusivo do 992 GT3. O Cayman produz 493 cv e 331 lb-ft de torque, 79 cv e 14 lb-ft a mais do que o GT4 padrão e um pouco menos que o GT3. A melhor parte é que o motor GT4 RS roda a 9.000 rpm, idêntico para o GT3. O GT4 atual reduz a 8000 rpm “apenas”, então o GT4 RS deve ter som e personalidade totalmente obsessivos – especialmente com as pontas de escapamento de titânio opcionais.

A única opção de transmissão é a transmissão automática PDK de dupla embreagem de sete velocidades, que tem marchas mais curtas do que PDK opcional no GT4 padrão e o mesmo design de transmissão manual do 911 GT3. A Porsche diz que o GT4 RS atingirá 60 mph em apenas 3,2 segundos, meio segundo mais rápido do que o GT4 regular com PDK e ao mesmo tempo que o GT3, e alcançará um velocidade máxima de 196 mph. MPH, 9 MPH é maior do que o padrão. GT4 é 1 mph mais lento que GT3.

Porsche



Sendo um modelo Porsche RS, há uma série de mudanças aerodinâmicas e estruturais destinadas a extrair o máximo desempenho na pista. A diferença mais notável é o spoiler traseiro de pescoço de cisne, que foi inspirado no carro de corrida 911 RSR. O GT4 RS também tem um divisor dianteiro ajustável, novas lâminas laterais na frente das rodas dianteiras, pára-lamas dianteiros, dutos NACA no capô, um novo difusor traseiro e parte inferior da carroceria e entradas de ar radiais que substituem as janelas laterais traseiras do Cayman. A Porsche diz que o GT4 RS gera 25% mais downforce do que o GT4 normal.

A altura do percurso foi reduzida em 1,2 polegadas, e o GT4 RS usa rodas de alumínio de 20 polegadas com travas centrais, uma inovação no Cayman. Os pneus padrão são Michelin Pilot Sport Cup 2 ou Dunlop Sport Max, mas a borracha de alta viscosidade Michelin Pilot Sport Cup 2 R é opcional. O sistema de suspensão ajustável tem novos amortecedores, molas modificadas, barras estabilizadoras e novas articulações esféricas. A Porsche diz que o GT4 RS é 49 libras mais leve que o GT4 equipado com PDK, com medidas de redução de peso, incluindo uma janela traseira leve, novos painéis das portas com puxadores de tecido e construção de plástico reforçado com fibra de carbono para o capô e para-lamas dianteiros.

Porsche



Um pacote Weissach opcional dá ao capô, entradas de ar, espelhos laterais e spoiler traseiro um acabamento de fibra de carbono. O pacote Weissach também adiciona pontas de escapamento de titânio, texto Porsche na janela traseira, painel de camurça Race-Tex, emblema Weissach RS e costuras do apoio de cabeça. Uma opção adicional para veículos equipados com Weissach são as rodas de magnésio, que estão disponíveis em um radiante Deep Sea Blue para combinar com a cor do escapamento de titânio quando quente. A Porsche espera que cerca de 70% dos compradores de GT4 RS escolham o pacote Weissach, semelhante à taxa de aquisição dos modelos 991 GT3 RS e GT2 RS. As imagens aqui mostram um modelo de especificação europeia com o pacote Clubsport que adiciona uma gaiola abaixadora que não será oferecida nos EUA.

Tudo isso resulta em uma fera absoluta na pista de corrida. GT4 RS já está definido Tempo da volta de Violent Nurburgring De 7 minutos e 9,3 segundos na configuração de pista mais longa e na pista mais curta usada anteriormente, o RS é cerca de 24 segundos mais rápido que o GT4 padrão. O objetivo original da Porsche para o loop era 7 minutos e 15 segundos – o RS passou a ser muito mais rápido.

Porsche



Andreas Breuninger, chefe de GT da Porsche, diz que o GT4 RS é “o carro mais potente que já fizemos, incluindo o 911 R”, acrescentando que “fará história como um dos GTs mais emocionantes até hoje”. Esta é uma grande afirmação, mas acredito nela. Brueninger diz que a divisão GT sempre quis fazer uma versão RS do Cayman, com clientes pedindo por isso desde que o GT4 original foi lançado em 2015, mas teve que se ajustar ao ciclo de vida do carro. “Agora é a melhor hora para o clímax.”

Quando estiver à venda no próximo verão, o GT4 RS terá um preço inicial de $ 143.050 incluindo o destino, $ 40.500 a mais que o GT4 padrão, mas $ 20.700 mais barato que o 911 GT3. A Porsche não limita a produção. O GT4 RS estará à venda enquanto o 718 Cayman permanecer, o que deve durar pelo menos alguns anos até que a substituição elétrica do 718 ocorra em meados da década.