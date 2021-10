O primeiro olhar para a série Harry Potter Home Competition foi lançado

Os fãs de Harry Potter estão quase prontos para testar seus conhecimentos Harry Potter: campeonato de casas Começa em breve. Esta semana, o TBS e o Cartoon Network revelaram um teaser que apresenta a primeira aparição e a data de estreia de Harry Potter: campeonatos caseiros de Hogwarts. A atriz ganhadora do Oscar Helen Mirren Série de quiz de quatro partes com tema de Harry Potter. O show vai estrear em um novo episódio todos os domingos de 28 de novembro a 19 de dezembro no TBS e como parte da ACME Night on Cartoon Network. Após a série de TV linear simulcast, a série de eventos especiais estará disponível para transmissão na HBO Max no início do próximo ano.

De acordo com a descrição oficial da série, já se passaram quase duas décadas desde o sucesso global de crítica e bilheteria Harry Potter e a Pedra FilosofalE Harry Potter: campeonatos caseiros de Hogwarts Comemorando o 20º aniversário do filme, ele continua a mostrar o espírito do mundo mágico ao mostrar a glória dos fãs em uma escala sem precedentes. Apresentando centenas de perguntas triviais e surpresas especiais para convidados, este evento inesquecível de uma vida revelará os fãs que conhecem o universo vasto e intrincadamente detalhado como a palma de suas mãos enquanto eles competem pelo título de campeão da Copa em Casa.

Warner Bros. Television Unscripted é produzido Harry Potter: campeonatos caseiros de HogwartsJuntamente com a Warner Horizon, Robin Ashbrook e Jasmine Shackleton da Old School. O quiz show é um dos dois programas especiais planejados para comemorar Harry Potter e a Pedra Filosofalvigésimo aniversário. O outro é retrospectivo.

“Para celebrar os fãs dedicados, antigos e novos, que mantiveram apaixonadamente a magia do Mundo Mágico viva de muitas formas por décadas, esses especiais emocionantes vão celebrar o fandom de Harry Potter em um evento de televisão multiplataforma imperdível”, disse Tom Achim , Presidente. Warner Bros. Global Kids, Young Adultos e Classics em um comunicado à imprensa para anunciar os especiais. “Todos os fãs de Potter podem se preparar para esta celebração única abraçando Hermione Granger interior e estudando seu conhecimento do Mundo Mágico. Para fãs que sempre quiseram descobrir como seria se apresentar para as audições NOM, este é o mais perto que eles podem chegar! ”

O que você acha? Deixe-nos saber na seção de comentários. Harry Potter: campeonato de casas Ele estreia em 29 de novembro no TBS e Cartoon Network. Para quem deseja visitar os filmes de Harry Potter novamente, Eles agora estão transmitindo em várias plataformas. O próximo filme ambientado no mundo da magia, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, começa em 15 de abril..