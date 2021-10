Ryan Reynolds diz que está ‘tirando um tempinho do cinema’ – Prazo

Ryan Reynolds Ele foi ao Instagram no sábado para anunciar que vai tirar uma “pequena folga de fazer filmes”, depois de encerrar a produção do filme Apple TV +. Lusty.

“Este é um final para mim em Spirited. Não tenho certeza se estava pronto para concordar com um filme que representaria um desafio tão grande até três anos atrás”, escreveu o ator e produtor. “Cantar, dançar e brincar na caixa de areia com Will Ferrell tornou tantos sonhos realidade. Este é meu segundo filme com o incrível @octaviaspencer…”

Reynolds acrescentou que, com sua última sessão de fotos concluída, este é o “momento perfeito” para uma pausa.

Ele continuou: “Vou perder cada segundo de trabalho com este talentoso grupo de criadores e artistas.” “Hoje em dia, a gentileza é tão importante quanto o talento. Tive a sorte de trabalhar com pessoas que lidam com as duas coisas.”

O hiato de Reynolds ocorre após o lançamento de duas comédias de ação de 2021: a sequência do Lionsgate O guarda-costas da esposa de um assassino E homem livre, um grande sucesso de bilheteria do diretor Sean Levy. Ele então aparecerá ao lado de Dwayne Johnson e Gal Gadot como o filme global de Rawson Marshall Thurber na Netflix, aviso vermelhoQue está programado para ser lançado em 12 de novembro.

Reynolds também trabalha como produtor em Lusty, que é uma versão musical do romance clássico de Charles Dickens, Canção de Natal. A data de estreia da foto da Apple, dos diretores Sean Anders e John Morris, ainda não foi definida.

Confira abaixo o anúncio de Reynolds no Instagram.