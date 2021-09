O pivô do Buffalo Sabres, Jack Eichel, falha fisicamente, destituído do capitão

Jack Eichel Ele falhou fisicamente no campo de treinamento Buffalo Sabres e foi destituído de sua capitania, com o time e o jogador da franquia ainda em um impasse sobre as opções de cirurgia.

Eshel, 24, está fora de casa desde março devido a uma hérnia de disco no pescoço. O craque central e sua equipe lutaram para descobrir uma maneira adequada de tratar essa lesão, e ele pediu um acordo de Buffalo. Ele será colocado na reserva de contusões no início da temporada.

“Infelizmente, ontem, Jack não continuou com seu físico”, disse o GM Kevyn Adams na quinta-feira. “A partir deste momento, Jack não está disposto a avançar com a cirurgia de fusão que nossos médicos estão sugerindo. Portanto, continuaremos trabalhando para encontrar soluções.”

Eichel está no quarto ano de um contrato de oito anos no valor de US $ 80 milhões. É sua última temporada antes de começar a trabalhar na condição de não se mover no próximo verão.



Depois que a lesão de Eshel foi diagnosticada, Cypress optou por uma reabilitação não cirúrgica, antes que seus especialistas médicos sugerissem uma discectomia cervical anterior com fusão para aliviar o desconforto de Eshel. Eshel queria fazer uma cirurgia de substituição de disco, com um disco artificial colocado em seu pescoço. Ele promete um tempo de reabilitação mais curto, um potencial de redução da perda de movimento e uma possibilidade muito menor de necessidade de cirurgias futuras. Mas isso não foi feito em um jogador da NHL antes, enquanto o método Sabres é mais popular.

“Temos absoluta confiança em nossos médicos”, disse Adams. “Eles são os médicos especialistas. Eles têm sido consistentes desde o primeiro dia.” “Eles nunca hesitaram sobre o que achavam que deveria ser o próximo passo, e se algo mais fosse feito, eles ficariam desconfortáveis ​​com isso.”

Adams esteve envolvido em negociações de negócios em relação a Eshel durante o período de entressafra, e essas negociações continuam. O gerente geral para o segundo ano disse que não há cronograma para as negociações da Eichel.

“Se tivermos uma chance [improve our team]E sentimos que é a coisa certa a fazer pela franquia, então faremos. Mas se houvesse uma solução durante o verão e pensássemos que fazia sentido, teríamos feito isso. “Claramente não é o caso”, disse Adams.

Ele não comentou se as equipes pediram a Eichel para fazer uma cirurgia antes de fazer um acordo por ele.

“As equipes querem clareza. Ao longo do verão, não houve muita clareza. Mas agora temos clareza”, disse ele. Você desempenhou um papel nisso. [Eichel] Ele é um jogador de elite, o franqueado no auge. Temos que seguir em frente como um privilégio, mas não podemos comprometer certas coisas que pensamos. “

Adams não disse que Eichel fez sua última partida como membro dos Sabres, mas que foi destituído da capitania que ocupava desde 2018.

“Falei com Jack há alguns dias e com o time ontem e falei com isso, Jack Eshel não é mais o capitão do Buffalo Sabres. Em nossa opinião, o capitão é o coração do seu time, e estamos em uma posição em que sentimos que precisávamos tomar essa decisão “, disse Adams, que disse que a equipe não começará a temporada com um capitão.

Adams disse que tem o apoio dos proprietários do Cypress, Terry e Kim Pegola, sobre como a equipe lidou com a situação de Eshel. Ele também estava envolvido em discussões diárias com Pat Bryson, a quem Eshel contratou como seu agente.

“Faremos as coisas da maneira certa. Manteremos nosso plano. Não recuaremos ou recuaremos por causa da pressão ou porque as pessoas estão dizendo: ‘Você tem que fazer isso’. Faremos o que acharmos certo”, Disse Adams. “