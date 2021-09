Um jogador invulnerável do Warriors pode custar uma vantagem para o time em casa

Andrew Wiggins pode custar a vantagem dos estádios locais para os Golden State Warriors devido às regras do COVID em San Francisco para participar de grandes eventos na cidade.

As pessoas elegíveis que ainda não foram imunizadas não terão permissão para participar de eventos no Chase Center com mais de 1.000 pessoas, independentemente do motivo pelo qual não foram vacinadas ou se recentemente testaram negativo para COVID-19, de acordo com San Francisco. Departamento de Saúde. Essa ordem também se aplica aos jogadores, o que significa que Wiggins, que disse em março que não seria vacinado, não pôde entrar na arena.

“Não me vejo conseguindo tão cedo, a menos que seja forçado a isso,” O atacante do Warriors disse durante uma coletiva de imprensa Em março sobre a vacinação. Wiggins ainda não foi vacinado, de acordo com o San Francisco Chronicle.

Seria um grande golpe para o Golden State, que está tentando competir pelo campeonato da NBA depois que Kevin Durant perdeu para a agência livre e Klay Thompson por lesão nas últimas duas temporadas. Em 2020-21, Wiggins teve uma média de 18,6 pontos e 4,9 rebotes, ao fazer uma corrida melhor com 47,7% fora do campo, incluindo 38% no solo de três pontos.

Em um memorando enviado a todas as equipes da NBA no início deste mês, a liga indicou que iria cumprir as leis promulgadas pelos governos locais em relação aos requisitos de vacinação. Ela citou especificamente os regulamentos em vigor em São Francisco e Nova York que essencialmente impediriam qualquer jogador não vacinado do Warriors, Knicks e Nets de jogar em casa.

A NBA também observou no memorando que um jogador não vacinado que não tenha uma isenção aprovada por razões médicas ou religiosas, e cuja condição a este respeito tenha disponibilidade limitada para sua equipe, pode ser considerado em violação de seus deveres contratuais e, portanto, sujeito a multas, suspensão e / ou perda de remuneração.

Wiggins é dito ter Buscando isenção religiosa, mas a cidade de San Francisco pode anular essa isenção.

Os campos de treinamento abrem em 28 de setembro, com a pré-temporada do Warriors abrindo em 4 de outubro contra o Portland Trail Blazers, com o Golden State abrindo para a temporada regular contra o Los Angeles Clippers em 21 de outubro. Nove dos primeiros 12 jogos dos Warriors são no Chase Center.

O Washington Post e o Bay City News Service contribuíram para este relatório.