O pai de Britney Spears supostamente monitorou suas mensagens de texto e ligações

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, exerceu tanto controle sobre a vida da estrela pop que monitorou suas mensagens de texto, telefonemas e histórico do navegador de internet, de acordo com afirmações bombásticas em um novo documentário.

Um ex-membro da equipe de segurança de Britney afirmou no “The New York Times Presents: Controlling Britney Spears”, que estreou na sexta-feira no FX e no Hulu, que uma vez foi convidado a “definir os controles dos pais” no telefone celular que a cantora usava “Toxic” implorar para entrar Tutela que restringiu sua vida nos últimos 13 anos.

“Britney queria um iPhone … e isso foi um grande negócio. Todos estavam preocupados”, disse Alex Vlasov, que trabalhou na Black Box Security de 2012 a 2021.

“[My boss] louco [Yemini] Ele se aproximou de mim e perguntou: “Existe algum serviço de monitoramento do iPhone que você conheça?” E eu, “O que você quer dizer?” E ele disse, “Ok, controle dos pais. Existe alguma maneira de colocar o controle dos pais no meu iPhone?” “E foi quando Aidan me explicou que as comunicações de Britney estão sendo monitoradas para sua própria segurança e proteção.”

Vlasov disse que ficou tão chateado com o pedido de Yemini que imediatamente perguntou “sobre a legalidade” de monitorar o telefone de Britney.

“[Edan] Ele disse: Sim, o tribunal está ciente disso. O advogado de Britney está ciente disso. Isso é para a segurança dela. Ele lembra. “Então Robin [Greenhill of Britney’s management team at Tri Star Sports & Entertainment Group] Tive a ideia: “Por que não apenas levar seu iPad, faça login com o iCloud [account] Lá, o mesmo iCloud que Britney usaria em seu telefone, que espelharia toda a atividade? Você poderá ver todas as mensagens, todas as ligações do FaceTime, notas, histórico do navegador e fotos. “

“Controling Britney Spears” é uma continuação do documentário de fevereiro “Framing Britney Spears”. FX

Vlasov afirmou que a equipe acabou fazendo exatamente isso, dando a Jamie e Greenhill acesso total para revisar qualquer coisa e tudo que Britney tinha feito em seu telefone.

Ele disse que o iPad supostamente usado para copiar as comunicações do vencedor do Grammy foi mantido em um cofre.

“O motivo do monitoramento era para procurar má influência, para procurar possíveis atividades ilegais que poderiam ocorrer, mas eles também estavam monitorando conversas com seus amigos, com sua mãe e seu advogado Sam Ingham. Se alguém deveria estar fora dos limites , eles deveriam estar assistindo “, disse Vlasov. Para ser o advogado de Britney.”

Uma mensagem na tela do documentário observou que, embora “reverter mensagens de texto sem o consentimento de ambas as partes possa ser uma violação da lei” na Califórnia, onde Britney mora, não está claro se “o tribunal conhecia ou aprovou qualquer monitoramento de mensagem de texto . “

A advogada de Jamie, Vivien Le Touraine, confirmado em comunicado Que as ações de seu cliente “foram feitas com o conhecimento e consentimento de Britney, seu advogado nomeado pelo tribunal e / ou tribunal”.

Enquanto isso, um advogado de direita disse: “A Caixa Negra sempre agiu dentro dos limites profissionais, éticos e legais, e eles estão particularmente orgulhosos de seu trabalho mantendo a Sra. Spears segura por muitos anos.”

Um advogado do Tri Star Sports & Entertainment Group descreveu as alegações do filme como “falsas”.

Os ativistas da #FreeBritney têm estado de olho no caso do tribunal. A próxima sessão está marcada para 29 de setembro. FX

Novo advogado da britneyMatthew Rosengart também falou, dizendo em parte: “Interceptar ou monitorar as comunicações de Britney, especialmente as comunicações sagradas entre advogado e cliente, é uma violação vergonhosa e chocante dos direitos de privacidade e das liberdades civis”.

Rosengart acrescentou que pretende “investigar completa e resolutamente esses assuntos”.

Britney, 39, está sob custódia desde 2008 e O arranjo é chamado de “ofensivo” Durante uma audiência emocionante neste verão.

Jamie, 69, entrou com uma petição no início deste mês para acabar com a tutela. O juiz que preside o caso deve aprovar ou rejeitar a rescisão durante a próxima audiência em 29 de setembro.