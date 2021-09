A cantora Kelly Price desapareceu na Geórgia após a batalha de COVID

cantora gospel Kelly Price Ela desapareceu na Geórgia, o TMZ soube – e isso aconteceu logo depois que ela recebeu alta do hospital após lutar contra COVID.

De acordo com as autoridades do condado de Cobb … Kelly foi listada como uma pessoa desaparecida após um cheque de bem-estar realizado em sua casa no sábado passado.

Fomos informados de que as autoridades não encontraram nenhuma evidência de jogo sinistro e falaram com a colega de quarto de Kelly, mas … ela agora está listada como desaparecida no Centro Nacional de Informações sobre Crimes.



Reproduzir conteúdo de vídeo



29/7/21 mskellyprice / Instagram

Quanto ao que levou a isso … Kelly postou um vídeo em 29 de julho revelando que ela tinha COVID e estava apresentando sintomas. Segundo a família de Kelly … ela foi hospitalizada cerca de uma semana depois e acabou na unidade de terapia intensiva porque seu estado havia piorado.

Sua família disse ao TMZ … que eles mantiveram contato com Kelly enquanto ela estava no hospital no início de agosto, e seus filhos a visitaram várias vezes. No entanto, 3 semanas após sua internação … fomos informados de que seus filhos receberam uma ligação dizendo que ela havia recebido alta do hospital, o que foi surpreendente porque aparentemente ela não estava bem.

A família diz que Kelly não teve notícias dela desde então, e disseram aos policiais que seu namorado está supostamente impedindo amigos e familiares de visitarem sua casa.

Fomos informados de que isso preocupou muitas pessoas próximas a Kelly, e isso levou alguém a alertar as autoridades para conduzir um cheque de bem-estar na semana passada. READ O advogado sobrevivente do 11 de setembro, John Vial, diz que o 20º aniversário será emocionante