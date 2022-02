O número de estrangeiros em Portugal voltou a aumentar

A maioria dos estrangeiros é do Brasil, seguido pelo Reino Unido.

A população estrangeira residente em Portugal aumentou pelo sexto ano consecutivo em 2021, com um total de 714.123 cidadãos, segundo dados provisórios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Dados do SEF enviados à Agência Lusa indicam que havia 714.123 estrangeiros a residir no país no final do ano passado, mais 7,8 por cento face aos 662.095 de 2020.

Segundo o SEF, o maior aumento de estrangeiros a residir em Portugal em 2019 foi de 22,9%.

O SEF refere que o Brasil (209.072), seguido do Reino Unido (42.071), Cabo Verde (35.913), Índia (30.995) e Itália (30.887) são as raças nacionais mais representadas.

Apesar do aumento de estrangeiros em Portugal, as novas autorizações de residência emitidas a imigrantes em 2021 são quase 8% inferiores às do ano anterior.

De acordo com o SEF, foram emitidas cerca de 109 mil novas autorizações de residência em 2021, contra 118.124 no ano anterior.

De acordo com esse serviço de segurança, 13.027 brasileiros, 5.685 indianos e 1.876 nepaleses receberam autorização de residência para atividades profissionais.

No ano passado, 5.307 italianos, 4.750 franceses e 3.937 alemães receberam autorização de residência.

Em matéria de reagrupamento familiar, enquanto os familiares residem em Portugal, foram emitidas no ano passado 8.482 títulos de residência a 8.492 brasileiros, 732 angolanos e 572 indianos.