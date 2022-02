Ano recorde para a cortiça portuguesa

As exportações portuguesas de cortiça atingiram 1,133 mil milhões de euros no ano passado, e o setor pretende atingir 1,5 mil milhões de euros até 2030.

A Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) anunciou que as exportações portuguesas de cortiça atingirão um valor recorde de 1,133 mil milhões de euros em 2021, mais 12 por cento face a 2020 e 7 por cento face a 2019.

“Estes valores são fruto do crescimento de segmentos de produtos de valor acrescentado que permitem ao setor da cortiça retomar o crescimento pré-epidemia e reforçar ainda mais a liderança mundial de Portugal neste domínio”, afirmou o secretário-geral da APCOR. O gestor, João Rui Ferreira, foi citado em comunicado de imprensa.

Com base nestes resultados, a Associação reafirma o seu objetivo de atingir a meta de exportação de 500 1.500 mil milhões até 2030, criando um “ambiente global mais favorável para a cortiça” que é um objeto natural, versátil e amigo do ambiente que responde plenamente ao paradigma da preservação ambiental , aspectos sociais e econômicos.

Os melhores lugares para a cortiça

Segundo a associação, o crescimento geral nos principais mercados contribuiu para o recorde alcançado no ano passado, com destaque para os dois primeiros: França, maior exportador de vinho do mundo, e Estados Unidos, maior economia e maior consumidor de vinho do mundo. , Cada um respondendo por 18% do total das exportações.

Entre os “top 10” das exportações portuguesas de cortiça estão Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, México, China, Chile e Rússia.

De acordo com a associação, continua a ser um grande cliente da indústria vinícola, e até 2021, de forma histórica e recorde, as rolhas de cortiça ultrapassarão os 800 milhões de euros em exportações, representando 73% do peso total. Demonstra sua clara preferência por este material.

“A cortiça, pelas suas características físicas e ambientais, é um material único e continua a ocupar espaço”, é significativo o desempenho significativo na área da construção e do design, que cresceu mais de 12% face ao ano anterior. , Indica.

Fundada em 1956, a APCOR representa actualmente 250 empresas, representando 80% das receitas totais do sector e 85% das exportações portuguesas de cortiça.