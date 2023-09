O novo iPhone 15 da Apple pode substituir o cabo Lightning pelo padrão de carregamento USB-C

CNN

Apple está programada para lançar o iPhone 15 Em alguns diasÉ amplamente esperado que traga mudanças significativas.

Há rumores de que o iPhone 15 abandonará o carregador Lightning proprietário da Apple em favor do carregamento USB-C, marcando um marco para a empresa ao adotar o carregamento universal. A mudança poderia finalmente simplificar o carregamento em diferentes dispositivos – E marcas.

A mudança ocorrerá em menos de um ano Depois da votação da União Europeia Foi aprovada legislação que exige que smartphones, tablets, câmeras digitais, alto-falantes portáteis e outros dispositivos pequenos suportem carregamento USB-C até 2024. A lei inédita visa reduzir A quantidade de carregadores e cabos com os quais os consumidores têm de lidar quando compram um novo dispositivo e permitem aos utilizadores misturar e combinar dispositivos e carregadores, mesmo que sejam produzidos por fabricantes diferentes.

Jacob Borzycki/NurPhoto/Getty Images/Arquivo Um cabo Lightning e o logotipo da Apple em um iPhone são vistos nesta ilustração tirada em Cracóvia, Polônia, em 25 de setembro de 2021. (Foto de Jakub Purzycki/Noor Photo via Getty Images)

“Esta é sem dúvida a maior ruptura no design do iPhone em muitos anos, mas na verdade não é uma mudança dramática”, disse Ben Wood, analista da CCS Insight.

Isso porque a Apple



(Camelo) Anteriormente, ele converteu iPads e MacBooks para carregamento USB-C. No entanto, a empresa continuou resistente em fazer a mudança para o iPhone.

No ano passado, o vice-presidente sênior de marketing global da Apple, Greg Joswiak, Ele enfatizou publicamente O valor e a omnipresença do carregador Lightning, concebido para carregar dispositivos mais rapidamente, mas observou que “obviamente teremos de cumprir” o mandato da UE.

“Não temos a opção, como fazemos em todo o mundo, de cumprir as leis locais, mas acreditamos que a abordagem teria sido melhor do ponto de vista ambiental e melhor para os nossos clientes se eles não tivessem um governo. [have] Essa perspectiva”, Joswiak Ele disse na hora.

A decisão da UE faz parte de um esforço maior para combater o lixo eletrónico em geral, mas poderá gerar mais a curto prazo à medida que eliminam gradualmente os seus cabos Lightning. (Também é possível que a Apple precise desenvolver um programa para reciclar cabos Lightning.)

Embora a Apple tenha expressado preocupações ambientais sobre o que acontece com seus carregadores Lightning mais antigos, ela também tem motivos financeiros para adiar a mudança.

maçã Carregador Lightning fornecido Junto com o iPhone 5 em 2012, o antigo conector docking de 30 pinos foi substituído por um conector que permite carregamento mais rápido e tem Projeto reversível. Também gerou um negócio de acessórios relacionados, exigindo que os usuários o fizessem Compre o adaptador Lightning de $ 30 Para conectar o dispositivo a docks, despertadores e sistemas de alto-falantes antigos.

“Para a Apple, tratava-se de controlar seu próprio ecossistema”, disse David McQueen, diretor da ABI Research. “A Apple ganha um bom dinheiro vendendo cabos Lightning e muitos acessórios relacionados.”

Também é necessário um corte de acessórios e cabos de terceiros que passam pelo programa Made For iPhone. “Mudar para o USB Tipo C removeria esse nível de controle porque o USB-C é um ecossistema mais aberto”, disse McQueen.

Além disso, a Apple poderia criar seu próprio cabo USB-C para oferecer “melhor desempenho do iPhone”, como permitir maior potência. Ele acrescentou isso para suportar um carregamento mais rápido e, ao mesmo tempo, reduzir riscos e danos às baterias.

Atualmente não está claro se a mudança para USB-C acontecerá para todos os novos modelos do iPhone 15 ou apenas para os dispositivos Pro. É improvável que a mudança para USB-C seja o único incentivo para as pessoas atualizarem, mas pode impactar alguns consumidores que resistiram à tecnologia. iPhone devido a restrições de envio, de acordo com Thomas Howson, vice-presidente da Forrester Research.

Espera-se que os dispositivos iPhone 15 sejam fornecidos com um novo cabo na caixa, mas como muitos dispositivos móveis já usam USB-C, incluindo os próprios iPads e MacBooks da Apple, o acesso aos cabos de carregamento não será muito difícil ou caro.

“Dada a ampla utilização do USB-C em outros dispositivos, é difícil imaginar que os clientes ficarão completamente impressionados com esta opção e, no longo prazo, provavelmente os beneficiará, com um sistema de carregamento universal com alguns recursos muito claros, ” Wood disse. “Aspectos positivos.”

A Apple também poderia pular completamente o carregamento com fio para abrir espaço para o carregamento sem fio, mas não tão cedo porque “o carregamento sem fio é atualmente muito mais lento do que o carregamento com fio”, de acordo com McQueen. “Teremos que esperar para ver isso.”