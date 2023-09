O vazamento otimista de especificações do Nintendo Switch 2 provoca grandes mudanças na CPU e GPU que tornarão o Tegra T239 obsoleto

A RedGamingTech embarcou no trem de vazamento do Nintendo Switch 2, que vem ganhando velocidade ultimamente. Ao discutir detalhes já relatados sobre o tão aguardado console híbrido, como o suporte DLSS, o YouTuber também forneceu algumas novas informações que parece ter recebido por meio de uma combinação de “me disseram” e “uma de minhas outras fontes”. ” Portanto, é necessária uma pitada de sal aqui, especialmente tendo em conta o quão impressionante foi a fuga de especificações da Switch 2 em termos do que o CPU e GPU poderiam consistir, mas em defesa do apresentador Paul Eccleston, ele descreveu as especificações potenciais como “baixa confiança”. Também é relatado que alguns desenvolvedores estão sob acordos de não divulgação com a Nintendo, sugerindo que as coisas já estão começando a acontecer no espaço Switch subsequente.

Eccleston argumenta razoavelmente que poderiam ter havido várias revisões de hardware durante o processo de desenvolvimento do Switch 2, então é justo sugerir que em algum momento um processador Tegra T239 “Drake” pode ter estado envolvido na mistura. Embora este chip ainda seja uma atualização significativa em relação ao Tegra do OG Switch, a data de lançamento do Nintendo Switch 2 cai no segundo semestre de 2024, o que deixará um intervalo de seis anos entre o console e o SoC. O OG Switch foi lançado em 2017, enquanto a Nvidia revelou o processador X1 em 2015 – um intervalo aceitável de dois anos (cerca de 22 meses).

o vídeo Ele afirma que a Nvidia pode ter sugerido uma configuração de SoC atualizada para a Nintendo, o que, se verdadeiro, deixaria os rumores de desempenho de jogos do Switch 2 no PS5 e no Xbox Series S mais verossímeis. O componente CPU do Switch 2 pode contar com MediaTek com 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 e 4x Cortex-A520 para um chip muito rápido e eficiente que deixará qualquer SKU T239 comendo poeira.

Acredita-se que o chip Drake tenha núcleos ARM Cortex-A78AE, mas é ARM Reivindicações Os núcleos Cortex-A720 mais recentes podem oferecer 10% mais desempenho que o Cortex-A78 – e isso nem leva em conta o poder do núcleo Cortex-A4 que alimenta a chamada parte da CPU. Quanto ao Cortex-A4, ele usa uma arquitetura muito mais eficiente que o A78 (ARMv9.2 vs ARMv8.2) e o máximo de instruções instantâneas aumenta de 160 para o modelo mais antigo para 2×384 para a série mais recente. Este potencial componente da CPU é uma atualização significativa para o sucessor do Nintendo Switch, anteriormente comentado.

Se isso não bastasse, espera-se que o componente GPU do Nintendo Switch 2 tenha de 12 a 16 núcleos multiprocessadores (SM), mas com a microarquitetura Ada Lovelace. Portanto, embora um chip como o Nvidia Jetson AGX Orin 32GB tenha uma quantidade semelhante de SMs (14), ele deve ser baseado na arquitetura Ampere mais antiga. Mais uma vez, o T239 Drake parece desatualizado aqui graças à familiaridade com Ampere, já que o misterioso processador Switch 2 do console fornecerá mais potência, maior eficiência, geração de quadros DLSS 3 e um núcleo Tensor de quarta geração, se for baseado no Ada Lovelace microarquitetura.

Por último, mas não menos importante, fala-se em 12 a 16 GB de RAM para compatibilidade com versões anteriores do Nintendo Switch 2 e Tegra X1. É uma combinação surpreendente que a RedGamingTech apresentou aqui, que pode ser vista como um otimismo imprudente ou um nível de ceticismo que reduz as expectativas, mas mantém as esperanças.

