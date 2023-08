O muro dos BRICS: a importância de adicionar seis novos membros ao bloco | Notícias

Joanesburgo, África do Sul – O bloco BRICS das maiores economias emergentes deu um passo importante na expansão do seu alcance e influência com o anúncio de que convidará mais seis países a aderirem como novos membros.

Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram convidados a aderir como membros plenos a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

O bloco, formado em 2009 com Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se pela primeira vez para incluir a África do Sul em 2010.

Agora, diz que procura criar uma coligação mais forte de nações em desenvolvimento que possa colocar melhor os interesses do Sul global na agenda mundial.

Antes do início da sua cimeira anual na África do Sul esta semana, mais de 40 países manifestaram interesse em aderir ao BRICS, e 23 países candidataram-se formalmente para aderir.

“Apreciamos o grande interesse demonstrado pelos países do Sul Global na adesão ao BRICS”, afirmou o bloco na segunda Declaração de Joanesburgo que adoptou no último dia da cimeira, na quinta-feira.

Afirmou que os seis foram escolhidos depois de “os países do BRICS terem chegado a um consenso sobre directrizes, critérios, padrões e procedimentos para o processo de alargamento do BRICS” – mas não deu mais detalhes sobre os critérios específicos.

“países importantes”

“É difícil encontrar pontos em comum entre os seis países do BRICS convidados a aderir, a não ser que cada um é um país importante na sua própria região”, disse Danny Bradlaugh, professor do Centro para o Avanço de Bolsas de Estudo da Universidade de Pretória, à Al Jazeera. . .

E com a inclusão da Arábia Saudita, do Irão, dos Emirados Árabes Unidos e do Egipto, “podemos dizer que é muito do Médio Oriente”, de acordo com Sanusha Naidoo, investigadora sénior do Instituto para o Diálogo Global, um think tank sul-africano centrado na China e África. .

“Isto tem implicações geoeconómicas, geoestratégicas e geopolíticas”, disse Naidu, dizendo que as recentes adições levarão alguns países do BRICS a pensar mais sobre as suas políticas no Médio Oriente e pressionarão a China e a Índia a fortalecerem as políticas existentes. .

A China intermediou recentemente o restabelecimento das relações entre a Arábia Saudita e o Irão, um papel tradicionalmente ocupado por um país como os Estados Unidos.

A Índia assinou recentemente um acordo com os Emirados Árabes Unidos para negociar em rúpias indianas e dirhams dos Emirados Árabes Unidos em vez de dólares americanos.

Mais importante ainda, o plano de expansão é “muito centrado na energia”, disse Naidoo, acrescentando que, após o anúncio, alguns analistas no local comentaram sarcasticamente se deveriam “chamá-lo BRICS mais OPEP?”

Ela acrescentou que, ao seleccionar novos membros, o sindicato pode ter tido em conta os preços dos produtos energéticos e a forma como os seus países podem reduzir a sua responsabilidade e vulnerabilidade ao custo do petróleo.

Além da Rússia, ambos [the core BRICS countries] São países não produtores de energia. “Eles precisam de ser capazes de fazer com que as suas economias funcionem, mas não querem cair nos danos colaterais das sanções”, explicou ela.

A utilização de “sanções unilaterais” contra países e o domínio contínuo do dólar americano no comércio mundial é algo que o grupo BRICS desafia veementemente.

Karen Costa-Vazquez, pesquisadora não residente do Centro para a China e Globalização em Pequim, disse que a expansão “abre novos caminhos para o comércio”.

Vázquez acrescentou que um dos objetivos por trás da expansão planejada é “criar oportunidades para os países do BRICS negociarem mais facilmente entre si usando moedas locais”.

“Esta mudança pode aumentar a usabilidade de outras moedas além do dólar americano, especialmente através da criação de uma rede de países que melhoram a utilidade das suas moedas.”

inclusão

Analistas dizem que um dos países que poderia beneficiar de um sistema comercial fora do domínio do dólar é o Irão.

“É claro que o Irão será o maior beneficiário”, disse Naim Gina, investigador sénior do think tank sul-africano do Instituto Mapungubwe de Pensamento Estratégico.

A sua inclusão, disse ele, “destaca o facto de que ela não está tão politicamente isolada como os Estados Unidos gostariam que ela estivesse”.

A inclusão também poderia ser uma “tábua de salvação económica” devido ao aumento do comércio bilateral.

“Os membros começarão a negociar entre si nas suas próprias moedas. Para o Irão, isso seria óptimo.”

Gena acrescentou que a Argentina foi um “boot in”, já que sua inclusão foi apoiada pelo Brasil, China e Índia. Acrescentou que os analistas esperam que a Argélia, que possui reservas de petróleo, ou a Nigéria, o país mais populoso do continente e a sua principal economia, sejam incluídos entre os países africanos.

“Penso que isto é uma acusação à nossa política externa, ou à falta dela. Costumávamos ser muito unitários na nossa política externa e isso mudou”, disse Chita Nwanzi, sócia da SBM Intelligence, uma empresa de consultoria geopolítica focada na África Ocidental. , disse sobre a exclusão da Nigéria.

“Uma coisa que é muito clara é que a maior parte do resto de África – com excepção da Nigéria e do Quénia – está a afastar-se do Ocidente em direcção ao Oriente. Mantemo-nos no campo ocidental sem o dizer abertamente, mas o mais importante, sem obter quaisquer benefícios de estar no campo ocidental.”

Gena disse que a inclusão da Etiópia, um país com uma das economias de mais rápido crescimento, que também acolhe a sede da União Africana, “faz sentido nestes termos”.

O Egipto, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são semelhantes à Índia e, até certo ponto, à África do Sul, disse Gina, no sentido de que “estes são países que têm um pé nos BRICS e outro pé no Ocidente”.

Mas a Arábia Saudita, em particular, está a “posicionar-se” de forma a mostrar que não está apenas no campo americano.

“Eles têm outras opções agora e irão beneficiar dessas opções”, acrescentou, como o acordo mediado pela China para restaurar as relações com o Irão.

“Seus problemas não são nossos problemas”

No entanto, os analistas permaneceram hesitantes sobre o que o grupo expandido dos BRICS diria ao Ocidente e o que isso significaria para a actual ordem mundial.

“O grupo representa agora uma parcela maior da população e da economia mundial. No entanto, isto significa apenas que o grupo provavelmente será uma voz e um ator poderoso na reforma dos acordos de governação global.

“Se essa voz realmente se tornará assim dependerá de o grupo alargado ser mais eficaz do que os BRICS na forja de acordos sobre como reformar os acordos de governação global e como podem servir mais eficazmente os interesses de todo o sul global.” “.

Naidoo destacou que “a presença do Irã no grupo BRICS envia uma mensagem tremendamente forte ao G-7, ao norte global e a Washington”.

“Diz-se: ‘Você pode ter um problema com eles, nós os manteremos aqui’. Ele também diz: ‘Seus problemas não são nossos problemas’”.

Ela indicou que a África do Sul, que tem relações importantes com os Estados Unidos, poderá ter de lidar com as “ramificações” e lidar com algumas destas tensões. Mas ela também se perguntou se o país poderia usar o fato de estar no bloco em seu benefício.

“Sim, eles não têm o poder económico para fazer o que querem, mas têm o poder estratégico para dizer: ‘Os BRICS estão atrás de mim agora e eu tenho um muro dos BRICS’.”

“Temos que ter cuidado ao dar mais importância a este desenvolvimento expansivo do que realmente é… Certamente não faz do BRICS uma frente global do sul. É apenas um clube de 11 membros”, disse Jena.

No entanto, acrescentou que até agora os BRICS não tentaram actuar como um fórum político, mas isso pode mudar.

“Mais assustador [for the West] Dos seis selecionados, 40 manifestaram interesse em aderir. “O grupo BRICS está empenhado numa expansão gradual… Então, para onde irá daqui a 30 anos?

“Embora o hype sobre a desdolarização não esteja à vista, o facto é que dentro de alguns anos, duas das três maiores economias do mundo poderão negociar entre si dentro de alguns anos.” [BRICS] Sem o dólar americano, isso seria motivo de alguma preocupação.”