Um veículo indiano começa a explorar a lua – DW – 24/08/2023

O rover lunar indiano começou a exploração A superfície da lua na quinta-feira como parte da missão Chandrayaan-3 do país.

A sonda Vikram em Nova Delhi chegou à lua na quarta-feiraIsso fez da Índia o primeiro país a pousar um veículo no pólo sul da Lua.

Rover está andando na lua

A espaçonave Bragyan de seis rodas movida a energia solar explorará a região praticamente não mapeada da Lua e transmitirá imagens e dados científicos durante um período de duas semanas. Estudará a composição mineral da superfície lunar.

Cahndrayaan-3 teve que circundar a Terra várias vezes para ganhar velocidade Demorou um mês para chegar à lua.

“O veículo espacial desceu com o módulo de pouso e a Índia caminhou na lua!” A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) postou no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Presidente da ISRO, S.E. Sumanath disse que a nave contém dois instrumentos que conduzirão experimentos de composição elementar e química. Ele acrescentou que o veículo realizará “um exercício automatizado de planejamento de trajetória que é muito importante para nós em futuras explorações”.

O nome Pragyan significa “sabedoria” em sânscrito.

A ISRO também divulgou imagens da superfície lunar tiradas após o pouso. “Chandrayaan-3 selecionou uma área relativamente plana na superfície da Lua”, disse a organização.

O governo da Índia comemora um momento histórico

O chefe do governo indiano declarou que a missão beneficiaria toda a humanidade.

“Através do poder da ciência, a Índia trabalha para um futuro melhor para todos” Primeiro Ministro Narendra Modi Ele disse. “Os passos da Índia no espaço irão realmente beneficiar a humanidade nos tempos que virão.”

Modi também se encontrou com membros da comunidade indiana na África do Sul À margem da cimeira do BRIC dos países emergentes para comemorar um pouso bem-sucedido.

“Mais uma vez parabenizo a equipe ISRO e todos os cidadãos pela implantação bem-sucedida do rover Pragyan de dentro do módulo de pouso Vikram.” Presidente indiano Draupadi Mormo Ele disse. “Eu, juntamente com os meus concidadãos e cientistas, aguardamos com entusiasmo as informações e análises que Bragyan receberá e que enriquecerão a nossa compreensão da Lua.”

O pouso ocorreu alguns dias depois de A.S. O módulo de pouso russo caiu na mesma área.

Programa espacial indiano

Nova Deli tem procurado reduzir os custos das missões espaciais, copiando e adaptando as tecnologias existentes. Chandrayaan-3 custou 74,6 milhões de dólares (68,8 milhões de euros), muito menos do que as missões lunares da maioria dos outros países.

Apenas os Estados Unidos, a China e a antiga União Soviética conseguiram um pouso controlado na Lua.

E em 2014, a Índia tornou-se o primeiro país da Ásia a colocar um veículo espacial em órbita de Marte. Também planeja enviar uma sonda ao Sol no próximo mês.

em 2019, Outra missão lunar indiana falhou durante o pouso final.

ISRO planeja lançar uma viagem de três dias missão tripulada à órbita da Terra até 2024.

Em 2025, a Índia está programada para lançar uma missão conjunta com o Japão à Lua e uma missão orbital a Vênus.

Edição: Richard Connor

Este relatório foi escrito em parte com materiais da Agence France-Presse (AFP)