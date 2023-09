O misterioso núcleo da Terra é muito mais estranho do que você pensa

Ilustração do núcleo da Terra. iStock/Getty Images Plus

O núcleo da Terra intriga os pesquisadores há décadas e ainda contém muitos segredos.

Estudos recentes mostram que esta fornalha quente enterrada bem abaixo dos nossos pés é mais estranha do que pensamos.

O núcleo interno pode estar girando e os cientistas acreditam que ele é coberto por um antigo fundo oceânico.

O misterioso núcleo da Terra é crucial para todas as partes da vida no nosso planeta.

Esta fornalha de metal fundido, localizada a aproximadamente 2.900 quilômetros abaixo de nossos pés, mantém nossa atmosfera intacta e nos protege da exposição à radiação solar.

Mas os cientistas ainda não entendem exatamente como isso funciona. Não podemos descer até lá por razões óbvias, por isso os investigadores têm de confiar nas ondas de choque que viajam pela Terra para nos dar pistas sobre o que realmente está a acontecer no centro do nosso planeta.

Estudos recentes revelaram uma série de descobertas surpreendentes sobre o núcleo do planeta, e os cientistas dizem agora que estão a começar a desvendar os seus segredos.

Há um desvio significativo no campo magnético da Terra sobre a América do Sul, e o núcleo pode ser a causa

Embora a Terra possa parecer estática para nós, há muita coisa acontecendo dentro do nosso planeta. Abaixo da crosta fria e quebradiça da Terra e do seu manto de rocha derretida está o núcleo da Terra.

Dentro do núcleo, as temperaturas são tão altas que o metal escorre como um líquido vigorosamente agitado.

O diagrama explica como o núcleo da Terra pode atuar como um dínamo gigante, criando os campos magnéticos do nosso planeta. NASA/André Z. Colvin, CC BY-SA 4.0

Isto é extremamente importante para toda a vida na Terra: quando este metal gira, cria poderosos campos magnéticos que irradiam dos pólos da Terra.

Esses campos magnéticos, por sua vez, atuam como um escudo para o nosso planeta, mantendo a nossa atmosfera no lugar e refletindo o pior da radiação solar que banha constantemente a Terra.

É por isso que os cientistas estão tão intrigados com o quanto o campo magnético da Terra se tornou mais fraco nos últimos 50 anos.

A Anomalia do Atlântico Sul está localizada no meio do continente sul-americano, uma área onde se acredita que uma quantidade um pouco maior de radiação solar penetre na proteção da Terra.

As pessoas na Terra ainda estão protegidas desta radiação. Mas os satélites e as naves espaciais podem sofrer mais danos à medida que navegam por esta região, informou o Insider em 2020.

A força do campo magnético da Terra em 2020, medida pelos satélites SWARM da Agência Espacial Europeia. Em azul está uma área mais fraca do campo. Wikimedia Commons/Christopher C. Finley e outros.

Esta anomalia tornou-se maior nos últimos 50 anos e também começou a dividir-se em dois pontos, o que confundiu os cientistas.

“O desafio agora é compreender os processos que ocorrem no núcleo da Terra e que estão a impulsionar estas mudanças”, disse Jürgen Matzka, do Centro Alemão de Investigação em Geociências, num comunicado da ESA que acompanha os resultados em Maio de 2020.

Montanhas gigantes cinco vezes mais altas que o Everest podem manter seu coração aquecido

O manto é muito mais frio que o núcleo, e segue-se que a borda externa do núcleo deve ficar progressivamente mais fria para corresponder à temperatura da camada acima dele.

Mas isso não acontece, pois a temperatura aumenta na fronteira entre o manto e o núcleo.

Isto levou os especialistas a acreditar que pode existir uma camada ou fenómeno desconhecido no limite central do manto para manter o núcleo do nosso planeta aquecido. a Um estudo publicado em abril Fornece uma solução potencial.

Cientistas que estudam como as ondas de choque dos terremotos ricocheteiam no núcleo da Terra sugeriram que elas podem estar envolvidas em partes de antigos fundos oceânicos que foram “reciclados” ao longo de milhões de anos, quando foram comprimidos de volta à Terra por continentes que colidiram entre si.

Uma ilustração conceitual de como seria a estrutura ao redor do núcleo está ao lado de uma foto de cientistas colocando equipamentos sísmicos na Antártida. Edward Garnero e Mingming Li na Universidade Estadual do Arizona/Lindsay Kenyon

O fundo dos oceanos antigos seria o candidato perfeito para explicar a forte mudança de temperatura: é tão denso que poderia facilmente afundar no manto e é bastante resistente ao calor, diz Samantha Hansen, principal autora do estudo e professor de ciências geológicas na universidade. Do Alabama, ele disse anteriormente ao Insider.

Analisando os dados sísmicos, os cientistas descobriram que esta camada, que serviria de cobertura para o núcleo, poderia apresentar picos cinco vezes maiores que o Monte Everest, disse um dos autores do estudo num comunicado de imprensa.

O núcleo interno da Terra pode estar girando e às vezes virado para trás

O kernel em si não é uniforme. No centro do nosso planeta, a pressão torna-se tão intensa que o metal não consegue mais se liquefazer. Em vez disso, ele se comporta como uma enorme bola de metal sólido, chamada núcleo interno.

Uma visualização artística das diferentes camadas do nosso planeta, incluindo a crosta, o manto, os núcleos internos e externos. GT

Por flutuar numa poça de metal fundido, o nosso núcleo interno não gira necessariamente à mesma velocidade que o planeta. Na verdade, A Estudo recente Descobriu-se que o núcleo interno pode ter parado de girar recentemente e começar a girar na outra direção.

A teoria é que o campo magnético que atrai o núcleo interno da Terra compete com um forte campo gravitacional do manto, uma enorme massa de rocha localizada diretamente acima do núcleo.

A cada poucas décadas, uma força pode triunfar sobre a outra, relataram anteriormente Morgan McFall-Johnson e Chris Panella do Insider.

Não há motivo para pânico. Na verdade, a mesma coisa parece ter acontecido por volta de 1971, concluiu o estudo. O mundo não parou de girar então.

John Fidell, geofísico da Universidade do Sul da Califórnia, disse que embora o fenómeno seja “provavelmente benigno”, os cientistas vão querer saber mais sobre ele. Washington Post Em janeiro.

“Não queremos que coisas que não entendemos estejam profundamente enraizadas”, disse ele ao Post.

O coração pode crescer de forma desigual

O núcleo está sempre crescendo. A cada ano, mais ferro no núcleo interno cristaliza, acrescentando cerca de um milímetro ao seu raio.

Já sabemos disso há algum tempo. mas Estudo 2021 Isto suscitou espanto entre os estudiosos.

O estudo descobriu que a parte oriental da esfera, que fica abaixo do Mar de Banda, na Indonésia, parece ter cerca de 60% mais cristais de ferro do que o outro lado.

Em suma, o núcleo interno da nossa Terra cresce lateralmente, de acordo com o estudo.

No entanto, isso não significa que o núcleo interno se transforme numa bola de futebol. Os cientistas acreditam que, embora os cristais apareçam em um lado do núcleo interno, eles são redistribuídos no outro lado para que possam manter sua forma esférica, informou o Insider anteriormente.

Um diagrama que mostra como os cristais de ferro são distribuídos e se movem em torno do núcleo interno da Terra. Marinha Lasplace

Esta nova informação pode dizer-nos o mesmo sobre o manto acima do núcleo: este lado do manto é provavelmente ligeiramente mais frio do que o seu homólogo ocidental, disseram os cientistas.

A questão então, disse o co-autor do estudo e sismólogo da UC Berkeley, Daniel Frost, à WordsSideKick.com na época, é: “Isso muda a força do campo magnético?”