O Los Angeles Clippers de Steve Ballmer fechou um grande acordo com o proprietário da TurboTax Intuit

O Los Angeles Clippers anunciou na sexta-feira um acordo de patrocínio com a empresa de software financeiro Intuit, que deterá o patrimônio do novo estaleiro de US $ 1,2 bilhão da equipe, previsto para ser inaugurado em Englewood em 2024.

Os Clippers chamarão seu novo complexo de Intuit Dome, proporcionando à empresa maior conhecimento da marca com sinalização na arena totalmente elétrica de 18.000 lugares e ao redor dela.

instinto É uma empresa de tecnologia de gestão financeira que negocia na Nasdaq e tem uma capitalização de mercado de US $ 156,4 bilhões. Os produtos da empresa incluem TurboTax, Credit Karma e QuickBooks.

Os termos do acordo com os Clippers não foram anunciados, mas fontes da NBA disseram à CNBC que o acordo é um acordo de 23 anos superior a US $ 500 milhões.

Em comparação, Chase Bank atingiu quase 20 anos 300 milhões de dólares Os direitos de nomenclatura são negociados com os Golden State Warriors. Staples incentivou mais a empresa de entretenimento AEG 100 milhões de dólares Quando o contrato de direitos do nome para o prédio do centro de Los Angeles foi celebrado em 1999. A empresa Eu renovei a carta em 2009 e agora tem direitos vitalícios ao Staples Center, que atualmente é a casa dos Lakers e Clippers.

O proprietário do Clippers, Steve Ballmer, e o chefe da equipe Jillian Zucker deram à CNBC e a outras mídias uma prévia do Intuit Dome na quinta-feira. A arena contará com uma placa de vídeo Halo de dupla face com 44.000 pés quadrados de luzes LED, bem como tecnologia que permite aos fãs comprar vantagens e cobrar automaticamente sem usar dinheiro ou cartões.