Giants em Washington marca, fast food: Dustin Hopkins entra no quarto período com o objetivo de vencer o jogo

O time de futebol de Washington obteve uma vitória divisional dramática no “Friday Night Football”, derrotando o New York Giants por 30-29. Taylor Hynek superou uma interceptação no quarto período para levar Washington à campanha vitoriosa – Dustin Hopkins fez um field goal de 43 jardas.

Ron Rivera e sua equipe sabiam que não precisavam se preocupar com a perda do zagueiro Ryan Fitzpatrick por 6 a 8 semanas devido a uma lesão na virilha, porque tinham um reserva especial esperando nos bastidores em Heinicke. Ele completou 34 de 46 passes para 336 jardas, dois touchdowns e uma interceptação em seu segundo início de temporada regular.

Daniel Jones sofreu sua primeira derrota na carreira contra o Washington na quinta-feira, mas certamente não foi culpa dele. A escolha geral nº 6 anterior teve um desempenho excelente, completando 22 de 32 passes para 249 jardas e touchdowns, e também liderou os Giants na corrida de 95 jardas e rebatidas.

Quem disse que o futebol de quinta à noite era chato? Agora temos dois ótimos jogos no meio da semana para iniciar a temporada regular de 2021. Vamos recapitular tudo o que aconteceu aqui na Segunda Semana.

Por que Washington ganhou?

A firmeza de Heinicke venceu esta partida. No geral, ele teve seus altos e baixos. Em algum momento, parecia que ele seria o herói do jogo. Cinco minutos depois, parecia que ele assumiria a maior parte da culpa pela perda. Avance mais cinco minutos e ele consolidou seu status de lenda em Washington.

É difícil de acreditar, mas esta foi a segunda partida de Heinicke para Washington – a primeira sendo uma derrota impressionante para Tom Brady e os Tampa Bay Buccaneers. Há algo claramente especial sobre esse garoto. Ele não é polido, mas não tem medo de tentar um lance grande na quadra e completou alguns lances de elite que surpreenderam a todos. Ele aumentou sua ação para um ponto mais alto na noite de quinta-feira.

Depois de lançar o que parecia ser uma interceptação de bola, Heinicke teve outra chance. Ele foi capaz de trabalhar com uma memória curta e liderar sua equipe a 50 jardas em campo em 11 jogadas. Nem todo jogador titular pode fazer isso nesta liga. Seu impulso e vantagem competitiva venceram na noite de quinta-feira.

Por que os gigantes perderam?

Gigantes perderam devido a erros. Erros nas costas decidiram finalmente o resultado desta competição. Não acho justo culpar a derrota em um único jogo. Mas acho justo culpar a perda de algumas jogadas.

Vai ser difícil esquecer a queda de Darius Slayton no quarto quarto. Jones olhou fundo faltando seis minutos para o fim do quarto período e viu sua ampla sequência sozinho – o beneficiário de cobertura total. Embora o passe tenha sido perfeito, Slayton não conseguiu vencê-lo.

Foi um touchdown que colocaria os Giants em 10 pontos. Em vez disso, eles chutaram uma cesta de campo para aumentar a vantagem para seis.

Depois que alguns dirigiram depois que Washington marcou para recuperar a liderança, James Bradbury interceptou Hynek na sombra de seu próprio gol. Os Giants então decidiram ofensivamente tentar correr algum tempo e chutar o que teria sido um field goal para vencer a partida, em vez de tentar um chute mortal. Saquon Barkley correu para 3 jardas em duas jogadas e, em seguida, Jones errou Sterling Shepherd para a terceira e sétima. Isso abriu a porta para Washington ganhar um gol de campo.

Finalmente, terceiro e quarto com cinco segundos restantes do jogo, Hopkins alinhou em um field goal de 48 jardas. Ela caminhou para a direita, mas havia roupas amarelas no campo. De alguma forma, Dexter Lawrence saltou, dando a Washington mais 5 jardas e a Hopkins outra chance de vencer o jogo. Desta vez, ele não errou.

jogue o jogo

Washington ganhou impulso no final do quarto período, depois de levar os Giants para uma cesta de campo. Perdendo seis pontos com menos de cinco minutos restantes, Heinicke assumiu a liderança e liderou uma “vantagem” de dois jogos, 75 jardas, que durou apenas 17 segundos. JD McKissic teve um passe de 56 jardas para colocar Washington em campo, então Ricky Seals-Jones fez o jogo – uma pick-up de 19 jardas para pousar no canto traseiro da end zone.

ponto de inflexão

Houve muitos nomeados para pontos de viragem neste jogo, uma vez que continuou interessante até ao fim. O momento em que finalmente descobrimos quem iria vencer este jogo veio com uma marca de pênalti, quando Lawrence pulou fora de jogo e deu a Hopkins outra chance para o field goal da vitória.

Outra longa corrida que Daniel Jones destruiu

Um dos destaques de sua carreira – ou destaques – foi quando ele destruiu seu touchdown de 80 jardas no “Night Football” quinta-feira contra o Philadelphia Eagles na temporada passada, tropeçando na linha de 15 jardas.

Jones recebeu outro touchdown longo que foi destruído nesta edição do “Friday Night Football”, mas desta vez foi destruído por um de seus companheiros de equipe.

Embora não contasse, ainda assim foi uma grande corrida. Jones é certamente um misturador subestimado que causou os problemas de Washington na semana 2. Ele também liderou os Giants na corrida de 27 jardas da primeira semana e pousou em seis shows.

citável

“O cara é um jogador de basquete. Você não pode dizer o suficiente sobre o nº 4” – Terry McLaurin em Heinicke

O que então

O time de futebol Washington viaja para Buffalo para enfrentar Josh Allen and the Bills no próximo domingo. Os Bills estão se preparando para um jogo com o Miami Dolphins neste fim de semana. Já os Giants retornarão a Nova York no próximo domingo para receber o Atlanta Falcons. Matt Ryan & Company perdeu a abertura da temporada para o Philadelphia Eagles, jogando contra o campeão do Super Bowl Buccaneers neste fim de semana.