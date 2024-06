O iene japonês cai para o nível mais baixo desde 1986

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O iene japonês caiu para os seus níveis mais fracos face ao dólar americano desde 1986, levando os comerciantes a prepararem-se para a possibilidade de as autoridades terem novamente de intervir para apoiar a moeda em dificuldades.

O iene caiu 0,6 por cento em relação ao dólar, para 160,65 ienes na quarta-feira, superando o nível alcançado no final de abril, antes de o Ministério das Finanças do Japão gastar um recorde de 9,8 trilhões de ienes (62 bilhões de dólares) para impulsionar a moeda.

Em resposta ao último declínio, Masato Kanda, o principal responsável monetário do Japão, disse aos jornalistas que o governo está “profundamente preocupado” com o declínio do iene e responderá a quaisquer movimentos “excessivos”.

“Se conseguirmos um aumento repentino para ¥ 162, eles poderão usar isso como uma razão para justificar outra intervenção”, disse Derek Halfpenny, chefe de pesquisa do MUFG.

Halpenny acrescentou que o governo japonês não gostaria de deixar a moeda cair muito porque o iene fraco levou a custos de vida mais elevados e que o primeiro-ministro Fumio Kishida estaria interessado em reforçar o apoio antes da eleição de liderança do seu Partido Liberal Democrata em Setembro. .

O iene caiu 12 por cento em relação ao dólar este ano, à medida que os investidores reduziram as suas expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal, empurrando a moeda norte-americana para cima. Embora o Banco do Japão tenha terminado oito anos de taxas de juro negativas em Março, mostrou-se cauteloso quanto à possibilidade de novos aumentos nos custos dos empréstimos japoneses.

Mas a recuperação do iene para 151,85 ienes por dólar no início de Maio, após a anterior intervenção do Japão no mercado, rapidamente deu lugar a uma maior fraqueza, com os investidores a concentrarem-se na enorme diferença entre as taxas de juro dos EUA e do Japão.

Os analistas alertaram que as autoridades podem estar relutantes em intervir novamente, dado o impacto passageiro dos esforços anteriores.

“A quantidade de dinheiro que foi gasto antes e o facto de o seu impacto ter durado muito pouco não é encorajador para uma repetição disto em breve”, disse Themos Fiotakis, chefe de câmbio global do Barclays. “Enquanto o spread das taxas de juros for amplo, esta pressão sobre o iene continuará.”

As autoridades japonesas disseram que não defendem a moeda num nível específico e tendem a intervir após quedas acentuadas, em vez de quedas graduais. Alguns analistas esperam que possam esperar para intervir até depois das próximas eleições em França e da divulgação de dados dos EUA que possam apoiar o iene, se houver mais provas de que a maior economia do mundo está a abrandar.

“As autoridades japonesas precisam escolher cuidadosamente os seus momentos”, disse Halpenny. “As eleições francesas poderão levar a algumas compras de ienes se houver um declínio significativo no euro… e o relatório de emprego dos EUA da próxima semana poderá permitir o fortalecimento do iene.