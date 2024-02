A grande reinicialização do Tensor para o Google Pixel atingiu seu estágio final

Em 2021, o Google relançou efetivamente seus esforços com dispositivos Pixel com a chegada de seu primeiro processador Tensor. Isto levou a algumas grandes mudanças, mas 2024 marca finalmente o ano em que a transição entra na sua fase final.

Snapdragon Pixels estão (quase) mortos.

O lançamento da primeira prévia do desenvolvedor do Android 15 esta semana selou o destino dos mais recentes Snapdragon Pixels. Lançados em 2020 e 2021, os Pixel 4a, 4a 5G, 5 e Pixel 5a são o lote mais recente de smartphones do Google equipados com chipsets Qualcomm.

O Android 15 oferece suporte oficial apenas a dispositivos Pixel lançados após o final de 2021. O Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro são os dispositivos mais antigos com suporte, tendo sido lançados em outubro daquele ano. Vale ressaltar que esta será a última grande atualização até mesmo para esses dispositivos. No entanto, o Google continuará com atualizações de segurança por mais dois anos no Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Voltando ao passado, os Pixel 4a, 4a 5G, 5 e 5a eram todos smartphones pandêmicos. Seus lançamentos foram os menos ortodoxos da história recente do Google. O Pixel 4a foi lançado com meses de atraso, e o Pixel 5 parecia um paliativo, abandonando o processador principal e os coprocessadores personalizados do Google, e também teve uma tela de apenas um tamanho pela primeira vez. Também é estranho que tenha sido lançado com um mês de atraso nos EUA em comparação com outras regiões, e acabou sendo descontinuado meses antes.

Esse grupo de Pixels tinha seus prós e contras – sempre adorarei o design do Pixel 5 – mas no final das contas parecia um grande paliativo esperando por outra coisa. Algo já estava fermentando.

Os primeiros anos do Google Tensor

No segundo semestre de 2021, o Google anunciou o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro meses antes de sua estreia oficial, tudo para dar uma prévia de seus esforços para construir um novo chip.

O Google Tensor representa uma reinvenção da série Pixel. Os chips Snapdragon desapareceram, substituídos por um chip do Google focado nas tarefas específicas que o Google queria realizar. Por exemplo, o Google afirmou que o chip ajudou o Pixel 6 a aplicar HDR a cada quadro de vídeo e, quando o chip chegou oficialmente ao Pixel 6, detalhamos as adições úteis que ele fornecia.

Fora do portão, Tensor fez uma exibição muito boa. Não era o chipset mais rápido que existia, mas era muito rápido. Não foi dos mais eficientes, mas o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro deixaram uma boa primeira impressão com a duração da bateria. Mas não foi sem problemas. Muitos experimentaram soluços de calor, especialmente durante os jogos, e o modem Samsung usado no dispositivo revelou algumas deficiências importantes em comparação com o que estava disponível na Qualcomm. Os problemas do modem também contribuíram para a deterioração da vida útil da bateria, especialmente à medida que os telefones envelheciam.

Também parece que a mudança para o Tensor causou alguns problemas quando se trata de atualizações de software. A atualização de dezembro de 2021 foi particularmente memorável, pois causou grandes problemas de rede para muitos usuários, entre outros problemas. Mas com o tempo, as coisas deram certo e a série Pixel 6 do Google conseguiu causar impacto.

A outra grande mudança que o Tensor trouxe foi colocar um chipset carro-chefe no smartphone mais barato do Google. Em 2022, o Pixel 6a estreou com o mesmo processador Tensor e foi o melhor telefone Pixel “intermediário” em anos, em grande parte graças ao Tensor.

A partir daí, o próximo passo foi a sequência. Isso apareceu pela primeira vez no Tensor G2, lançado no Pixel 7 e no Pixel 7 Pro em outubro de 2022. O Google disse que o chip era 60% mais rápido e mais eficiente em termos de energia. Também descobrimos que ele trouxe algumas pequenas melhorias no celular, mas no final o G2 não foi um salto tão grande.

O Tensor G2 chegará posteriormente ao Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet ao longo de 2023.



















Onde a Tensor está localizada hoje?

Em outubro passado, o Google revelou seu mais recente chip tensor, o G3. No Pixel 8 e Pixel 8 Pro, o Tensor G3 representa um salto muito maior. O modem é melhor, o chip é muito mais poderoso e tem maior eficiência energética. Ainda não é Maioria Poderoso, nem mesmo o melhor em IA, mas muito bom.

O que vem por aí para o Tensor é uma questão muito maior e emocionante. O Tensor G4 é considerado uma atualização relativamente pequena, mas o Tensor G5 é uma atualização importante. Diz-se que o chip é produzido pela TSMC e não pela Samsung, o que tem grandes implicações de eficiência, mas, além disso, é considerado o primeiro chip totalmente fabricado pelo Google.

Todos os processadores Tensor até agora têm raízes profundas nos designs Exynos da Samsung, embora sejam fortemente modificados. Resta saber se a mudança para os designs da TSMC e do Google vai durar, mas é no mínimo emocionante.

O Google estava certo ao mudar do Snapdragon?

Em última análise, com os Snapdragon Pixels desaparecendo, a grande questão é se o Google tomou a decisão certa.

O principal objetivo do Google com o Tensor, como Rick Osterloh disse em 2021, sempre foi trazer “avanços de IA diretamente para o Pixel”. Com esta medida, o Google parece ter alcançado seu objetivo. Muito antes de todo mundo se importar muito com IA, os telefones Pixel já criavam recursos de IA que não precisavam ser chamados de IA para serem legais. Com o Pixel 8, o Google dobrou seus esforços nesse sentido estrada Mais difícil. Claro, o contra-argumento para isso é que muitos dos recursos de IA do Google não funcionam no dispositivo de qualquer maneira, mas com a Samsung fazendo a mesma coisa na série Galaxy S24, apesar de usar o Snapdragon 8 Gen 3 mais poderoso, não tenho certeza. esse argumento ainda se sustenta. O melhor argumento, entretanto, é por que tantos recursos estão apenas no Pixel 8 Pro e não no modelo menor.

Pessoalmente, se eu tivesse que resumir o Tensor a apenas um benefício que o faz valer a pena, diria que é o custo.

Desde a estreia do Tensor, o Google tem constantemente prejudicado a concorrência em preço. O Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro custaram a partir de US$ 599 e US$ 899, respectivamente. Isso foi de US$ 200 a US$ 300 menos que os carros-chefe comparáveis ​​da Samsung e, mais importante, o iPhone da Apple.

E sim, você estava trocando um pouco de duração da bateria, algum desempenho e algumas outras coisas em troca de abandonar o chip Snapdragon, mas sempre achei que era uma troca aceitável. A série Pixel 8 diminui um pouco a diferença de preço, com ambos os telefones US$ 100 mais caros, mas ainda oferecem a maior parte do desempenho e recursos a um preço mais baixo.

Para mim, pessoalmente, isso foi suficiente. Sempre adorei os telefones Google Pixel, mas dispositivos como o Pixel 4, por exemplo, nunca valeram seu preço em comparação com a concorrência. Desde o Tensor, os Pixels já parecem ter alguma vantagem.

o que você acha? Você prefere que os Pixels fiquem com o chipset Snapdragon, talvez a um custo mais alto? Qual é a sua experiência com pixels alimentados por Tensor? Vamos discutir!

