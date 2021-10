O Google está colocando listas de espera para o Pixel 6 Pro porque ele não consegue manter o telefone em estoque

Depois do que parece ser uma eternidade VazamentosE provocações, E dois revelarPixel 6 e 6 Pro estão finalmente à venda. Mas parece que o estoque do Google está tão baixo que a empresa agora oferece listas de espera até que você seja notificado quando o telefone estará disponível novamente.

bem no topo de Página do Pixel 6 Pro no Google PlayAgora há uma placa anunciando a lista de espera. “Devido à alta demanda, alguns modelos do Pixel 6 Pro podem estar fora de estoque ou ter longos prazos de entrega”, diz a empresa. “Seja notificado quando eles estiverem em estoque novamente ou verifique outros revendedores autorizados que eles possam ter disponíveis.” O logotipo inclui botões para entrar na fila e ver outros varejistas onde você pode tentar obter o telefone. Depois de clicar no botão comprar Na página do Pixel 6 ProAlém disso, consegui entrar nas listas de espera para os modelos desbloqueado preto e dourado com 128 GB de armazenamento.

No entanto, não parece que a Google Store esteja totalmente esgotada. Enquanto escrevia este artigo, vi alguns modelos desbloqueados de todas as três cores disponíveis algumas vezes (embora às vezes eu não fosse rápido o suficiente para verificar qual armazenamento escolher). Uma versão do Google Fi do modelo de 128 GB estava disponível em um ponto. Se você é um cliente da Verizon, parece que ainda pode escolher entre as muitas opções de cores e armazenamento do Pixel 6 Pro. (Não sou assinante da Verizon, então não posso levar um desses modelos até o carrinho para confirmar se ele está realmente disponível.)

Perguntamos ao Google sobre o estado das ações voláteis. “Um banner na página do Pro na Google Store ainda é preciso – alguns modelos do Pro não estão disponíveis”, disse a empresa em um comunicado. A beira. “Enquanto trabalhamos para economizar mais, os clientes podem verificar com nossos parceiros aprovados em todo o país enquanto os suprimentos acabam.”

Isso é tudo o que ele diz que parece possível Compre um Pixel 6 Pro na Google Store se você realmente quiser. Se você está atacando a Google Store, pode querer saber se é Disponível em outro lugar Fora isso, você sempre pode entrar nas filas do Google.