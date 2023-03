O futebolista italiano Fabio Paratici, do Tottenham Hotspur, foi estendido mundialmente pela FIFA

O diretor-gerente de futebol do Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, estendeu a proibição da Federação Italiana de Futebol (FIGC) por suposta má conduta financeira da FIFA – comprometendo ainda mais sua posição na Premier League.

Paratici deveria liderar a busca pelo próximo técnico do Tottenham depois que Antonio Conte deixou o clube por consentimento mútuo no domingo.

A FIFA confirmou que estendeu a suspensão de Paratici por 30 meses na manhã desta quarta-feira por meio de um comunicado enviado à FIFA O atleta.

Dizia: “A FIFA pode confirmar que, a pedido da FIFA, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA decidiu estender as sanções impostas pela FIFA a vários dirigentes do futebol para ter um impacto global.”

O jogador de 50 anos é um dos 11 ex-executivos da Juventus banidos do futebol italiano depois que a Fifa usou novas evidências reunidas em uma investigação criminal separada, conhecida como Prisma, para reabrir um caso perdido neste ano.

As 11 pessoas negam qualquer irregularidade, e um recurso contra as sanções da FIGC será ouvido pelo Comitê Olímpico Italiano em 19 de abril.

O que a proibição de Paratici significa para o Tottenham?

Jack Pete Brook, correspondente do Tottenham: Se Fabio Paratici agora está proibido de jogar futebol em todos os lugares – inclusive na Inglaterra – e não apenas na Itália, isso certamente significa que ele não pode mais continuar como diretor administrativo de futebol do Tottenham. Seria muito embaraçoso para o clube em muitos níveis.

Em primeiro lugar, porque criaram este negócio gigantesco, a reorganização da estrutura do clube, para um indivíduo que aparentemente já não pode continuar na função. Isso levanta sérias questões sobre se alguma diligência foi realizada quando Daniel Levy escolheu nomeá-lo para o cargo em maio de 2021.

Depois, há a questão de como o Tottenham respondeu desde que Parachi foi banido pela primeira vez na Itália. Como clube, não falaram absolutamente nada sobre o futuro do Paratici. Quando parecia que ele seria afastado do Tottenham – ele não foi mencionado no comunicado oficial anunciando a saída de Antonio Conte na noite de domingo – ele foi convocado para uma entrevista no site do clube na noite de terça-feira.

Essa entrevista ainda estava no site do Tottenham na manhã de quarta-feira, assim como a FIFA confirmou que a lista de banidos da FIGC agora seria banida do futebol em todos os lugares.

Quem mais foi banido?

A proibição da FIFA incluiu 10 executivos da Juventus, além de Paratici. Isso incluiu o então presidente do clube, Andrea Agnelli, que foi suspenso por 24 meses, bem como o ex-jogador que virou técnico da Juventus, Pavel Nedved, que foi suspenso por oito meses.

Uma proibição de 11 jogadores do futebol italiano foi estendida pela Fifa. Eles são os seguintes:

Fábio Paratici

Federico Cherubini

Andrea Agnelli

Pavel Nedved

Enrico Villano

Paolo Garemberti

Asia Grazioli Folheado

Maurizio Arrivabene

Caitlin Marie Hughes

Daniela Marilongo

Francesco Roncalio

O que a Juventus acusa?

A Juventus é acusada de falsos contatos corporativos, falsos contatos com o mercado de ações e obstrução da autoridade supervisora ​​(CONSOB), com os demandantes alegando que os rendimentos da transferência foram artificialmente inflados em uma tentativa de equilibrar suas contas.

Desde então, eles ganharam uma dedução de 15 pontos para a temporada da Serie A.

E o livro negro de Paratici?

O Paratici Black Book foi de particular interesse para os investigadores durante a busca nos edifícios da Juventus.

O pedaço de papel, intitulado “Libro Nero FP” – “O Livro Negro”, foi descrito como um documento “perturbador” nas razões escritas da penalidade de 15 pontos aplicada à Juventus pelo Tribunal de Apelação do Futebol.

O “Livro Negro” incluía conversas com Federico Cherubini, que era o técnico do time masculino da Juventus.

Nesse artigo, Cherubini lista quatro seções: Gestão, Estratégia, Relacionamento e Comportamento. “Como chegamos aqui?” ele escreveu. “Assinaturas não têm sentido.” O nome de Dejan Kulusevski é o próximo, como um exemplo de jogador que, na opinião de Cherubini, pagou à Juventus contra as probabilidades, fechando um contrato de € 44 milhões após quatro meses no Parma.

Além disso, sob o título “Estratégia”, há uma linha com “Utilização de excesso artificial” com uma seta indicando “Juros imediatos” e “Amortização de carregamento”.

Quando a reportagem do programa de TV procurou Paratici para comentar a hipótese acusatória apresentada pelos promotores de Turim, ele disse: “Cada um tem sua opinião, é claro, mas como eu disse, agora é realmente unilateral. é uma pessoa no ataque e outra pessoa que só pode defender e não.” Ele pode cruzar a linha do meio.”

O que Parachi disse na terça-feira?

Parachi comentou sobre a saída de Conte e os gols do Tottenham para o resto da temporada no início desta semana.

Ele também discutiu a busca do Spurs por um novo técnico e enviou uma mensagem pessoal aos torcedores do time do norte de Londres.

Falando em uma longa entrevista ao site oficial do Tottenham, Paratici disse: “Minha mensagem para os fãs é continuar apoiando como eles têm feito até agora, porque eles são realmente incríveis e apoiam o time e apoiam Christian e Ryan e toda a equipe. Dez jogos esquerda e para atingir nosso objetivo, precisamos dos fãs, é claro.

“Sabemos como esta temporada foi difícil para ele (Conte) pessoalmente, Gian Piero (Ventroni) morreu, (Gianluca) Vialli morreu e depois a cirurgia. O clube o apoiou muito e todos estão próximos um do outro, mas então chegamos a isso acordo mútuo, acho que a decisão que tomamos foi a decisão certa para todos.

“Não falamos sobre outros treinadores ou seguimos especulações na mídia porque são apenas especulações. Estamos focados, agora estamos focados em ajudar Christian e ajudar a equipe, Ryan e os jogadores. Acho que hoje temos focar em nossa equipe, em nosso treinador porque é um momento importante.”

