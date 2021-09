O futebol universitário escolhe a linha do tempo: previsões vs. spread, chances para os 25 melhores jogos de hoje na semana 3

As primeiras duas semanas da temporada de futebol americano universitário de 2021 foram, para dizer o mínimo, agitadas. Com a qualidade das competições fora da conferência diminuindo e as programações das conferências começando em um sábado sério, poderíamos ver mais mudanças em todo o país na semana 3.

Haverá três jogos entre os adversários semeados no sábado, com o nº 1 visitando o nº 11 do Alabama na Flórida pela primeira vez em uma década, o nº 22 Auburn recebendo o nº 10 da Pensilvânia e o nº 23 da BYU branco nº 19 do Arizona . Ao todo, 23 das equipes classificadas no AP Top 25 estarão em ação ao longo do dia com outras partidas em destaque, incluindo o No. 3 Oklahoma vs. Para encontrar seu ritmo contra Purdue.

Embora vencer seja tudo o que importa para a classificação, nos preocupamos se essas equipes cobrirão seus spreads. Certifique-se de manter a CBS Sports o dia todo para a cobertura do futebol universitário desde o início do sábado até o apito final. Vamos dar uma olhada em nossas escolhas de especialistas para o terceiro sábado completo da temporada.

Odds via Caesars Sportsbook | Todos os horários são orientais

Nebraska no No. 3 Oklahoma

Últimas possibilidades: Oklahoma Sooners -22,5

freira | Raposa fuboTV (Experimentar gratuitamente) O Nebraska sairá motivado para este jogo, especialmente porque terá implicações de longo prazo para o status de trabalho do técnico Scott Frost. Infelizmente, os Cornhuskers simplesmente não são páreo para a seleção campeã nacional de Oklahoma. A única questão sobre esta capa é se Oklahoma está interessado em continuar a marcar. Predição: Oklahoma (-22) – Sheehan Jiraj

Bordéus na 12ª posição da Notre Dame

Últimas possibilidades: Notre Dame Fighting Irish -7.5

14:30 | NBC, fuboTV (Experimentar gratuitamente) Notre Dame ainda ocupa uma posição elevada no ranking, mas os lutadores irlandeses foram para a fama nas últimas duas semanas. Resta saber se o Bordeaux é um time bom o suficiente para finalmente entregar o bônus do Fight-Irish, mas David Bale e Jack Plummer mostraram sinais encorajadores. Depois que Notre Dame venceu seus dois primeiros jogos com nove pontos combinados, leve os pontos aqui. Predição: Purdue (+7,5) – Sheehan Jiraj

No. 1 Alabama em No. 11 Florida

Últimas possibilidades: Alabama Crimson Tide -14.5

15:30 | CBS, CBSSports.comE Aplicativo CBS Sports. – Se Dan Mullen quisesse pelo menos uma chance, Anthony Richardson seria o quarterback. Ele não parece pronto para isso com base no que disse publicamente esta semana. No final das contas, isso realmente importa? Principalmente não. A defesa do Alabama enfrentará quem fizer as escolhas e garantirá que o jogo em andamento não continue. Todd Grantham correria riscos desnecessários no lado defensivo, e Crimson Tide levaria uma vitória fácil no The Swamp. Predição: Alabama (-15,5) – Barrett Sally

Nº 10 da Pensilvânia no Nº 22 de Auburn

Últimas possibilidades: Lions Penn State Nittany -5

19:30 | ABC, fuboTV (Experimentar gratuitamente) – Solicitei à Penn State que ganhasse este jogo no início do verão, mas mudei de opinião devido à capacidade de Bo Nix de patrocinar o futebol. Na verdade, todos parecem concordar com o que o moderador do Tigers, Mike Bobo, está perguntando. Esta linha lateral foi uma bagunça completa sob o comando do ex-técnico José Malzan. Este não é o caso agora. Os laterais Tank Bigsby e Jarques Hunter vão lutar contra uma defesa que nunca viu uma dupla como esta e levar a sua equipa à vitória e à cobertura. Previsão: Auburn (+6) – Barrett Sally

No. 19 Arizona vs No. 23 BYU

Últimas possibilidades: Arizona State Sun Devils -3,5

10:15 PM | ESPN, fuboTV (Experimentar gratuitamente) -Eu acho que haverá uma decepção emocional para a BYU e talvez até mesmo para os fãs dos Cougars, que não apenas trouxeram tanta energia para o jogo de Utah, mas viajaram bem para Las Vegas para a estreia contra o Arizona. Eu não ficaria surpreso se o técnico do Sun Devils, Herm Edwards, voasse este jogo ao longo da pré-temporada sabendo que seria a melhor chance do time de testar suas peças de luta pelo título contra um bom oponente antes de entrar na competição da conferência. . Uma leitura dessa partida é que a BYU é a equipe mais testada em batalha, e isso pode ser comprovado no início do jogo, mas também acho que os Sun Devils têm um limite superior e mais gasolina no tanque. Previsão: Arizona (-3,5) – Chip Patterson

